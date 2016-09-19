Yazarlar Akhisar - Beşiktaş maçını yorumladı

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Akhisar Belediyespor'u 2-0 mağlup etti. İşte spor yazarlarının maçla ilgili yorumları...

METİN TEKİN: Skor Beşiktaş oyun Akhisar!

Talisca, Aboubakar, Cenk gibi oyuncuların performansını nasıl buldunuz?

Talisca, Beşiktaş için iyi bir oyuncu. Ama ister istemez Sosa ile kıyaslıyoruz çünkü onun yerine takıma dahil oldu. İş böyle olunca da Sosa gibi performansı henüz veremedi.. Bu bir gerçek. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde attığı gol altın dokunuşta bir goldü. Bugün oyun kurulumunda çok yer almadı. Yani Sosa gibi bu işi, oyun kurmayı çok üstlenmedi. Zaten baktığımızda Beşiktaş, dün Gökhan İnler ve Atiba gibi iki tane servis yapabilen adamla oynadı. Talisca buralarda gözükmedi. Ama Talisca'nın iş yapacak bir oyuncu olduğunu söylemeliyiz. Bu takıma zamanla oturacak ve Beşiktaş adına iyi işler yapacaktır. Aboubakar'ı fazla izleme fırsatı bulamadık. Şampiyonlar Ligi'nde aldığı süre ile değerlendiremeyiz. Ama Beşiktaş için bir Cenk gerçeği var. Cenk, geçen sene önünde Gomez varken bile sezona iyi bir başlangıç yapmıştı. Aldığı sürenin ve formanın hakkını vermişti. Bu sezon da aynı senaryoyu uyguluyor Cenk... Aldığı fırsatları iyi değerlendiriyor.

Tosic-Marcelo'yu nasıl buldunuz?

Şampiyonlar Ligi'nde Tosic'i çok beğendim. Sağlam oynadı. Sağ ayaklı Marcelo ile sol ayaklı Tosic, dün de iyi ikiliydiler. Zaten oynadıkları günden beri aralarından iyi bir denge oluştu. Ama ben Akhisar maçını baz aldığımda Tosic, Marcelo'ya göre bir adım daha öne çıktı...

Gökhan Gönül, formaya alıştı mı?

Beşiktaş, dün bindirmelerle oynayan bir oyun sergilemedi. Bu nedenle Gökhan'ı da çok göremedik.

Beşiktaş'ın kadro zenginliği ve dünkü oyununu nasıl buluyorsunuz?

Beşiktaş, geçen seneden çok farklı... Bakın mesela, geçen sezon Beşiktaş'ın ilk 11'ini rahat sayardık. Ama bu sene o kadar kadro zenginliği var ki Şenol Güneş'in elinde, sürekli değişiyor kadrosu.. Tahmin edemiyoruz. Ancak bu kadro zenginliği bazen sorun da olabilir. Bugün Beşiktaş'ın kadrosuna baktığımızda Oğuzhan, Atınç, Kerim gibi isimler yok... Bu sene çok enteresan bir zenginlik yaşıyor Beşiktaş.. Maçın geneli için bir yorum yapmamız gerekirse, Beşiktaş, dün sahadan istediğini aldı 2-0'lık sonuçla. Ama bana sorarsanız, oyun anlamıyla maçın galibi Akhisar Belediyespor'du..