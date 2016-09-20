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'dalya' dedi

  • AA
  • Giriş Tarihi: 20.9.2016 13:26
Ahmet Çalık 'dalya' dedi
Ahmet Çalık 'dalya' dedi

'nde 100. maçına çıkan , "Altyapıdan itibaren camiasına, armasına, taraftarına yakışır bir futbolcu olmak için mücadele ettim" dedi.

Spor Toto Süper Lig takımlarından 'nde, altyapıdan yetişen ve Atiker Konyaspor maçında, 100. kez takımının formasını giyen , bunu kendisi için büyük bir gurur olduğunu ifade etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, altyapıdan yetişerek kaptanlığa kadar yükselen Ahmet Çalık'ın, Atiker Konyaspor karşısında 100. lig maçına çıktığı belirtildi. İlk kez A takım formasını 18 yaşındayken, 27 Nisan 2012'de Kayserispor ile yapılan Spor Toto Kupası maçında giyen Ahmet'in, o sezonu 3 lig maçıyla tamamladığı kaydedildi.

Asıl çıkışını 2012-2013 sezonunda yapan futbolcunun, sezonun son beş maçında oynadığı ve Fenerbahçe maçında gösterdiği performansla herkesin takdirini kazandığı ifade edilen açıklamada, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonunda 29'ar kez lig maçına çıkan Ahmet Çalık'ın, geçen sezon da 30 lig maçında ter döktüğü vurgulandı.

Geçen sezondan itibaren takım kaptanlığı yapan ve Türkiye'nin EURO 2016 kadrosunda da yer alan Ahmet ise açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

" formasıyla 100. lig maçına çıkmak benim için büyük gurur. Altyapıdan itibaren Gençlerbirliği camiasına, armasına, taraftarına yakışır bir futbolcu olmak için mücadele ettim. Bu formayı hep ilk günkü heyecanla giyiyorum. Bundan sonra da formam için, yine elimden geleni fazlasıyla yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın."

Bu sezon teknik direktör İbrahim Üzülmez'in vazgeçilmezlerinden olan kaptan, 4 lig maçında 90 dakika forma giydi.

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