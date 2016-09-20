Eto'o'dan tepki: "Belki de siyahım diye..."

Antalyasporlu futbolcu Samuel Eto'o, kulübünün menfaatleri için kavga etmeyeceğini bildirdi.

Eto'o, sosyal paylaşım sitesi Instagram'daki hesabında "hatırlatma" başlığıyla Türkçe bir paylaşımda bulundu. Eto'o, paylaşımında, "Bilemiyorum. Belki de bazıları siyahi olduğum için saygı duymuyor. Ama ben bu oyuna gelerek bulunduğum seviyeden inmeyeceğim." ifadesini kullandı.

Futbolda 18'inci yılını doldurduğunu hatırlatan Eto'o, paylaşımında şu görüşlere yer verdi:

"Bu 18 yıl boyunca da işimi her zaman sonsuz şevk ve yürekle yaptım. Kazandığım bütün bu kupalar, ödüller, başarılar bundandır. Kazanmaya da devam edeceğim. Antalyaspor'un menfaatleri için asla kavga etmeyeceğim. Çünkü benim için önemli olan tek şey formasını taşıdığım Antalyaspor. Buradan kavga etmekten korktuğum algısı oluşmasın. 'Bazıları', 'Bazılarını' adımı kirletmek adına yazılar yazmak için satın almış olsalar da... Saygı! Birbirimize saygı duymalıyız. Saygı göstermeyen, saygı göremez."

ANTALYASPOR'DA ETO'O'YA ÜSTÜ KAPALI GÖZDAĞI