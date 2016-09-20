Pas canavarı!

Galatasaray’ın gurbetçi yıldızı Ciğerci 140 defa topla buluştuğu 4 maçtaki yüzde 91,7’lik başarılı pas ortalamasıyla sadece Dortmund’un iki stoperi Marc Bartra ve Socratis’in gerisinde kaldı

Galatasaray'ın bu sezon kadrosuna kattığı Tolga Ciğerci, performansıyla Avrupalı yıldızlara taş çıkartıyor. Tolga, Galatasaray forması ile çıktığı 4 maçta da takımın en çok topla buluşanı, en çok başarılı pas yapanı ve en çok mesafe kat edeni oldu. Galatasaraylı futbolcu 140 defa topla buluşup, 122 pasının 110'unda isabet sağlarken, 4 maçta yüzde 91,7'lik başarılı pas ortalaması yakaladı. Ciğerci'nin bu karnesini 8 büyük lig içerisinde geçebilen ise sadece iki isim var. Borussia Dortmund forması giyen ve bu hafta yedek bekleyen İspanyol stoper Marc Bartra 97 başarılı pas ile zirvede yer alırken, aynı takımdan 93,3 başarılı pas ortalamasıyla bir diğer stoper Sokratis ikinci oldu.



