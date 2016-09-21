Adanaspor, 3. Lig takımına elendi

Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda oynanan maçta 3. Lig takımı 24 Erzincanspor, Süper Lig temsilcisi Adanaspor'u 3-2 yenerek sürpriz bir sonuca imza attı.
Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında 3. Lig temsilcisi 24 Erzincanspor, Süper Lig takımı Adanaspor'u konuk etti. Karşılaşmadan 3-2 galip ayrılan ev sahibi takım kupada tur atlayan taraf oldu.
Maçın gollerini izlemek için aşağıdaki linki tıklayın!
24 Erzincanspor: 0 - Adanaspor: 1 (Edgar Silva)
24 Erzincanspor: 1 - Adanaspor: 1 (Cebrail Serçek, pen.)
24 Erzincanspor: 2 - Adanaspor: 1 (Ethem Pülgir, k.k.)
24 Erzincanspor: 2 - Adanaspor: 2 (Roni)