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, 3. Lig takımına elendi

  • Giriş Tarihi: 21.9.2016 11:54 Güncelleme Tarihi: 21.9.2016 13:55
Adanaspor, 3. Lig takımına elendi
Adanaspor, 3. Lig takımına elendi

Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda oynanan maçta 3. Lig takımı 24 , Süper Lig temsilcisi 'u 3-2 yenerek sürpriz bir sonuca imza attı.

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında 3. Lig temsilcisi 24 Erzincanspor, Süper Lig takımı Adanaspor'u konuk etti. Karşılaşmadan 3-2 galip ayrılan ev sahibi takım kupada tur atlayan taraf oldu.

Maçın gollerini izlemek için aşağıdaki linki tıklayın!

24 Erzincanspor: 0 - Adanaspor: 1 (Edgar Silva)

24 Erzincanspor: 1 - Adanaspor: 1 (Cebrail Serçek, pen.)

24 Erzincanspor: 2 - Adanaspor: 1 (Ethem Pülgir, k.k.)

24 Erzincanspor: 2 - Adanaspor: 2 (Roni)

24 Erzincanspor: 3 - Adanaspor: 2 (Aybars Garhan)

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