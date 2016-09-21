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Bandırma kupada zorlanmadı

  • Giriş Tarihi: 21.9.2016 17:30
Bandırma kupada zorlanmadı
Bandırma kupada zorlanmadı

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu maçında , sahasında konuk ettiği Yeşil 'yı 3-1 yenerek bir üst tura çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda TFF 1. Lig takımlarından , sahasında Spor Toto 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Yeşil 'yı 3-1 yenerek üst tura yükseldi.

Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Selim Özen xx, Armağan Çekinmez xx, Murat Güçlü xx

Bandırmaspor: Okan xx, David xx, Yiğit xx, Serkan xx (Oğuzhan dk. 78 x), Souza xxx, Costa xxx, Alex xx (Feridun dk. 70 xx), Fehmi xx, Kıvanç xx (Furkan dk. 65 xx), Bahri xx, Atabey xxx

Yeşil Bursa: Fatih xxx, Ekrem xx, Furkan xx, Semih xx, Barış xx, Mustafa Ün xx, Talha xx (Onuray dk. 67 xx), Salih xx (Kemal dk. 83 x), Murat xx, Mustafa Emre xx (Tugay dk. 73 x)

Goller: Atabey (dk. 1), Costa (dk. 53), Souza (dk. 73) (), Fatih (dk. 46) (Yeşil Bursa)
Sarı kartlar: Atabey (dk. 34) (Bandırmaspor)

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