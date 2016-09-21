Bandırma kupada zorlanmadı

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu maçında Bandırmaspor, sahasında konuk ettiği Yeşil Bursa'yı 3-1 yenerek bir üst tura çıktı.
Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, sahasında Spor Toto 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Yeşil Bursa'yı 3-1 yenerek üst tura yükseldi.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Selim Özen xx, Armağan Çekinmez xx, Murat Güçlü xx
Bandırmaspor: Okan xx, David xx, Yiğit xx, Serkan xx (Oğuzhan dk. 78 x), Souza xxx, Costa xxx, Alex xx (Feridun dk. 70 xx), Fehmi xx, Kıvanç xx (Furkan dk. 65 xx), Bahri xx, Atabey xxx
Yeşil Bursa: Fatih xxx, Ekrem xx, Furkan xx, Semih xx, Barış xx, Mustafa Ün xx, Talha xx (Onuray dk. 67 xx), Salih xx (Kemal dk. 83 x), Murat xx, Mustafa Emre xx (Tugay dk. 73 x)
Goller: Atabey (dk. 1), Costa (dk. 53), Souza (dk. 73) (Bandırmaspor), Fatih (dk. 46) (Yeşil Bursa)
Sarı kartlar: Atabey (dk. 34) (Bandırmaspor)