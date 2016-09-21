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kupada çok farklı

  • DHA
  • Giriş Tarihi: 21.9.2016 17:39
Boluspor kupada çok farklı
Boluspor kupada çok farklı

Ziraat Türkiye Kupası 2'nci turunda TFF 1' Lig takımlarından , sahasında Bölgesel Amatör Ligi 6'ıncı Grup takımı Nevşehirspor Gençlik'i 4-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

13'üncü dakikada ceza sahasında topla buluşan Jansen, Deniz tarafından düşürüldü, maçını hakemi penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Jansen topu ağlara gönderdi: 1-0.

15' dakikada Jansen'in ara pasında hareketlenen Ozan topu filelerle buluşturdu: 2-0.

18'inci dakikada İsmail sol çaprazdan sert vurdu, top ağlara gitti: 3-0.

27'nci dakikada Jansen'in sert vuruşunu kaleci güçlükle kornere çeldi.

İlk yarı 'un 3-0 üstünlüğü ile sonra erdi.

73'üncü dakikada seri çalımlarla ceza sahasına yaklaşan Emrullah'ın sert şutu az farkla üstten dışarıya çıktı.

78'inci dakikada Jonathan Weston'un ceza sahası içinden vuruşu Boluspor kalecisi Erdi'de kaldı.

88'inci dakikada Fatih'in pasında İsmail plase vuruşla topu ağlara gönderdi: 4-0.

Karşılaşma Boluspor'un 4-0 üstünlüğü ile sonra erdi.

STAT: Atatürk
HAKEMLER: Yiğit Arslan(xx), Fatih Söyler(xx), Halil İbrahim Atabay(xx)

BOLUSPOR: Erdi (xxx) (Dk.79 Melih xx)- Fatih (xxx), Necati (xxx), Efe Halil (xxx), Hakan Arslan (xxx), Cumali Bişi (xxx), Emrullah (xxx), İsmail (xxx), Murat (xxx), Jansen (xxx), Ozan (xxx) (Dk.63 Cengiz Umut xx)

NEVŞEHİRSPOR GENÇLİK: Emrullah (x)- Aytaç (xxx), Deniz Ozan (xx), Edip (xx), Ahmet (xx), Rıdwane Bouchibti (xx) (Dk.71 Mehmet Becerir x), Mehmet (xx), Eyüp (xx), Recep (xx) (Dk.82 İlhan), Furkan (x) (Dk.1 Barış xx), Jonathon Weston (xxx)

GOLLER: Dk.13 (penaltı) Jansen, Dk.15 Ozan, Dk.18, Dk.88 İsmail (Boluspor)
SARI KARTLAR: Fatih (Boluspor), Deniz Ozan, Jonathon Weston (Nevşehirspor Gençlik)

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