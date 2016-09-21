Dersimspor: 1 - Eskişehirspor: 0

Dersimspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda Eskişehirspor’u sahasında 1-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

Tunceli Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Ali Zağlı, Ersin Erbay, Hakan Karabalcık ve Özgür Sepin hakem dörtlüsü yönetti. Karşılaşma, konuk ekip Eskişehirspor'un vuruşuyla başladı. İki takım da girdiği pozisyonları gole çeviremeyince ilk yarı golsüz berabere bitti.

Dersimspor'un başlama vuruşuyla başlayan maçın ikinci yarısında Eskişehirspor daha etkili bir oyun oynadı. Konuk ekip bulduğu pozisyonları gole çeviremezken Dersimspor, 90+3'te Özkan Yılmaz'ın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.