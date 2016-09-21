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Dersimspor: 1 - : 0

  • Giriş Tarihi: 21.9.2016 19:00 Güncelleme Tarihi: 21.9.2016 19:10
Dersimspor: 1 - Eskişehirspor: 0
Dersimspor: 1 - Eskişehirspor: 0

Dersimspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda ’u sahasında 1-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Ali Zağlı, Ersin Erbay, Hakan Karabalcık ve Özgür Sepin hakem dörtlüsü yönetti. Karşılaşma, konuk ekip 'un vuruşuyla başladı. İki takım da girdiği pozisyonları gole çeviremeyince ilk yarı golsüz berabere bitti.
Dersimspor'un başlama vuruşuyla başlayan maçın ikinci yarısında daha etkili bir oyun oynadı. Konuk ekip bulduğu pozisyonları gole çeviremezken Dersimspor, 90+3'te Özkan Yılmaz'ın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

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