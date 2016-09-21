Düellonun galibi Elaziz

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu karşılaşmasında Elaziz Belediyespor, Tokatspor'u 4-2 mağlup etti ve üst tura yükseldi.
Stat: Elazığ Atatürk
Hakemler: Ozan Bileyci xx, Emrah Akkaya xx, Okan Akbal xx
Elaziz Belediyespor: Gökhan Zirekli xx, Mertcan Demirer xx, Adlan Canlıka xx, Serhat Maden x, Nihat Apaydın xx, Muhammet Karpuz x, Emrah Yollu xxx, Semih Ekmen xxx, Volkan Çekiç xx, Ekrem Aydemir xx, Ali Yıldırım xxx
Tokatspor: Ertuğrul Furkan xx, Gökalp Seçal x, Eser Yayla xx, Soner Ergençay xx, Serdar Eylik x, Hakan Albayrak xxx, Turgut Selim Özdemir x, Doğan Altınkaya xx, Emrah Metoğlu xx, Tolgahan x Erbay, Erdi Zengin xx
Goller: Ali Yıldırım (dk. 27), Semih Ekmen (dk. 35), Semih Ekmen (dk. 68), Emrah (dk. 72) (Elaziz Belediyespor), Hakan Albayrak (dk. 55), Hakan Albayrak (dk. 78) (Tokatspor)
Kırmızı Kart: Tolgahan Erbay (dk. 50) (Tokatspor)