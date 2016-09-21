Fethiyespor uzatmada kazandı

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur karşılaşmasında Fethiyespor, deplasmanda Kırıkhanspor'u uzatmalarda 3-1 mağlup ederek tur atladı.
Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Tur maçında 3'üncü Lig 2'nci Grup takımı Kırıkhanspor sahasında normal süresi 1-1 tamamlanan maçta 2'nci Lig Beyaz Grup takımı Fethiyespor'a uzatma bölümünde yenildi: 3-1.
23'ncü dakikada Kırıkhanspor Murat Kara ile öne geçti: 1-0.
34'ncü dakikada Fethiyespor Cemre ile eşitliği sağladı: 1-1.
Karşılaşmada normal süre 1-1 tamamlandı.
Maçın uzatma bölümüne geçildi.
96'ıncı dakikada Kırıkhansporlu Mustafa Acar, Oktay'a ceza sahası içinde faul yapınca kırmızı kartla oyun dışı kalırken hakem bu pozisyonda konuk takım lehine penaltıya hükmetti. Atışı kullanan Cemre topu ağlarla buluşturdu: 1-2.
107'nci dakikada Emre maçın skorunu belirledi: 1-3
HAKEMLER: Bayram Başkan (xx), Muharrem Güzel (xx), Özcan Sultanoğlu (xx)
STAT: Kırıkhan
KIRIKHANSPOR: Göktuğ (xx)- Mustafa Acar (xx), Mustafa Olcaytu (xx), Murat Kara (xxx), Özcan (xxx), Ömer (xx) (Dk.103 Ömer Gür x), Muhsin (xx) Güven (xx) (Dk.78 Ertuğrul xx), Mehmet Akif (xx) (Dk.88 Sercan x), Ali Can (xx), Yasin (xx)
FETHİYESPOR: Ali (xx)- Oğuzhan (xx), Emre (xx), Emir (xx) (Dk.46 Oktay xx) Berat (xx) (Dk.68 Bekir xx) Nurettin (xx) (Dk.104 Selçuk x), Coşkun (xx), Ömer (xxx), Cemre (xxx), Tahir (xx), Rıdvan (xx)
KIRMIZI KART: Dk.94 Mustafa Acar (Kırıkhanspor)
SARI KARTLAR: Muhsin, Mustafa, Ali Can, Mehmet Berder (Kırıkhanspor), Rıdvan, Oktay, Nurettin (Fethiyespor)
GOLLER: Dk.23 Murat Kara (Kırıkhanspor), Dk.34, Dk.96 (penaltı) Cemre, Dk.107 Emre (Fethiyespor)