Gol düellosunun galibi Rizespor

Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Eleme Turu'nda Süper Lig temsilcisi Çaykur Rizespor, 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yer alan Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 4-2 yenerek tur atladı.

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında, 3. Lig takımı Manisa Büyükşehir Belediyespor, Süper Lig temsilcisi Çaykur Rizespor'u konuk etti. A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanan maçta Manisa Büyükşehir Belediyespor, Çaykur Rizespor'a 4-2 yenildi ve kupadan elendi.

Maçın gollerini izlemek için aşağıdaki linkleri tıklayın!

Manisa Büyükşehir Belediyespor: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (Ahmet İlhan Özek)

Manisa Büyükşehir Belediyespor: 0 - Çaykur Rizespor: 2 (Robin Yalçın)

Manisa Büyükşehir Belediyespor: 0 - Çaykur Rizespor: 3 (Robin Yalçın)

Manisa Büyükşehir Belediyespor: 1 - Çaykur Rizespor: 3 (Furkan Safi)

Manisa Büyükşehir Belediyespor: 2 - Çaykur Rizespor: 3 (Olcay Turhan)

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI

30'uncu dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Fink sağ kanattan ceza alanına ortaladı, Ahmet İlhan, iyi yükselip topu kafayla ağlara yolladı: 0-1.

33'üncü dakikada fark 2'ye çıktı. Rceep Niyaz'ın sol kanattan ceza sahasına paralel kestiği topu Robin Yalçın bekletmeden bir vuruşla ağlarla buluşturdu: 0-2.

35'inci dakikada Çaykur Rizespor mutlak bir pozisyondan yararlanamadı. Bu dakikada Oğuzhan'ın sağ kanattan taşıyıp ortaladığı topa Recep Niyaz nefis vurdu. Ender filelere topu son anda önledi.

51'inci dakikada konuk takım golleri üçledi. Robin Yalçın, ceza sahasına girer girmez sert bir şutla Faruk'u avladı: 0-3.

55'inci dakikada Manisa Büyükşehir Belediyespor'un ilk golü geldi. Bu dakikada Olcay, ceza sahasının sol çaprazında Furkan'ı gördü. Furkan topu ağlara bıraktı: 1-3.

56. dakikada Manisa Büyükşehir Belediyespor bulduğu golle umutlandı. Furkan, ara pasla Olcay'ı gol pozisyonuna soktu. Kaleci Gökhan'la karşı karşıya kalan Olcay affetmedi: 2-3.

77'nci dakikada yardımcı hakem Bahtiyar Birinci, ayağından sakatlık yaşayınca bayrağı 4'üncü hakem Oğuzhan Uğurlu devraldı.

90+3'üncü dakikada Kweuke skoru belirledi. Sol kanattan Dhurgham Ismail ortasını Kweuke şık bir vuruşla ağlara göndererek skoru belirledi: 2-4.

STAT: Mümin Özkasap Tesisleri

HAKEMLER: Emre Malok (xxx), Bahtiyar Birinci (xx), Mehmet Yıldırım (xxx)

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Faruk (x)- Mehmet (x) (Dk.46 Bilal xx), Semih (x) (Dk.54 Alper Sürücü xx), Ender (xx), Süleyman (x), Barbaros (xx), Olcay (xxx), Mustafa Dinler (x), Berkin Kamil (xx) (Dk.69 Ali x), Furkan (xxx), Mustafa Tiryaki (x)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xx)- Fink (xx), Yakoubi (xxx), Atiyah (xx), Özgür Çek (xx) (Dk.76 Kweuke xxx), Robin Yalçın (xxxx), Muhammed (xx) (Dk.65 Dhurgham Ismail xx), Recep Niyaz (xxx), Ahmet İlhan (xxx), Oğuzhan (xxx), Mehmet Akyüz (xx) (Dk.88 Tuszynski)

GOLLER: Dk.30 Ahmet İlhan, Dk.33, Dk.51 Robin Yalçın, Dk.90+3 Kweuke (Çaykur Rize), Dk.55 Furkan, Dk.56 Olcay (Manisa Büyükşehir Belediyespor)