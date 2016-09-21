Kastamonuspor kupaya veda etti

Kastamonuspor 1966, Ziraat Türkiye Kupası 2. ön eleme turunda sahasında Tuzlaspor’a 2-1 yenilerek, kupadan elendi.
Stat: Gazi
Hakemler: Ali Karatutlu xx, Musa Murat Emre xx, Mustafa Onur Özgenç xx
Kastamonuspor 1966: Hasan Sürmeli xx, Uğur Parlak xxx, Hasan Ayaroğlu x (Haşim Çoban dk. 45 xxx), Cihan Yıldız xxx, Oğuz Özden xx, Gürkan Alver xx, Batuhan İşçiler xx, Faruk Öcal xxxx, Halil Çelik xxx (Batuhan Er dk. 83 ?), Murat Türkkan x (Hüseyin Bak dk. 45 xx), Yaşar Çetin xxx
Tuzlaspor: Bekir Demircan xxx, Ferhat Çoban xx, Bülent Uzun xx, Nihat Yılmaz xxx, Arif Şahin xxx, Doğan Ateş x (Tuncay Fındıkcı xx), Volkan Geyik x, Orkun Dervişler xx, Savaş Yıldızhan xx (Kıvanç Salihoğlu dk. 77 x), Ahmet Kutluer xxx (Emirhan Atilla dk. 81 ?), Melik Derin xx (Sadık Baş dk. 55 xx)
Goller: Haşim Çoban (dk. 72) (Kastamonuspor 1966), Arif Şahin (dk. 18), Sadık Baş (dk. 68) (Tuzlaspor)
Kırmızı kart: Kıvanç Salihoğlu (dk. 83) (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Halil Çelik, Uğur Parlak, Haşim Çoban (Kastamonuspor 1966), Ahmet Kutluer, Volkan Geyik, Orkun Dervişler (Tuzlaspor)