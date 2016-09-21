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tur atladı

  • AA
  • Giriş Tarihi: 21.9.2016 17:33
Keçiörengücü tur atladı
Keçiörengücü tur atladı

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda , Spor'u 2-0 mağlup ederek bir üst tura çıktı.

Stat: Ana Aktepe
Hakemler: Gökçen Öztürk xx, Abdullah Uğur Sarı xx, Serdar Soydan xx

Keçiörengücü: Kıvanç Küçükkarış xxx, Mehmet Kuruoğlu xxx, Berat Satılmış xxx, Muhammet Yılmaz, Hasan Üstübücü, Hüseyin Kar, Ayhan Gürbüz xx, Kemal Cingirt xxx, Veysel Aksu xxx, Burak Aydın xx, İbrahim Bingöl xx

Anadolu Üsküdar 1908 Spor: Eray Çalışkan x, Salih Seyis x , Erim Yüksel xx, Furkan Mehmet Tuncer xx, Gökhan Caba xx, Arda Şahin xx, Alihan Can xx, Ümit Karaal xxx,Ömer İnan, Hasan Türk xxx, Mustafa Bedirhan Çelik

Goller: Timur Kasapoğlu (dk. 75), İskender Özbalta (dk. 84) (Keçiörengücü)
Sarı Kart: Salih Seyis (Anadolu Üsküdar 1908 Spor)

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