Samsunspor - Diyarbekirspor maç sonucu

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur eleme maçında Samsunspor, A Spor ekranlarından naklen yayınlanan maçta Diyarbekirspor'u penaltılarla eleyerek bir üst tura yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası 2. tur eleme maçında Samsunspor, Diyarbekirspor'u ağırladı. A Spor ekranlarından naklen yayınlanan maçta Samsunpor, Diyarbekirspor'u penaltılarla 5-4 yenerek bir üst tura yükseldi.
MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI
23. dakikada Cenk Sarıtaş'ın golüyle Diyarbekirspor, Samsunspor karşısında öne geçti: 0-1
44.dakikda Murat Gürbüzerol attığı golle Samsunspor beraberliği yakaladı: 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.
İkinci yarıda başka gol olmayınca mücadele 1-1 tamamlandı ve uzatmalara gitti.
Uzatmalarda gol olmayınca karşılaşma penaltılara gitti.
GOLÜ İZLEYİN: Samsunspor 0-1 Diyarbekirspor (23' Cenk Sarıtaş)
GOLÜ İZLEYİN: Samsunspor 1-1 Diyarbekirspor (44' Murat Gürbüzerol)