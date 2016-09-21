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- Diyarbekirspor maç sonucu

  • Giriş Tarihi: 21.9.2016 16:06 Güncelleme Tarihi: 21.9.2016 19:37
Samsunspor - Diyarbekirspor maç sonucu
Samsunspor - Diyarbekirspor maç sonucu

Ziraat Kupası 2. tur eleme maçında , A Spor ekranlarından naklen yayınlanan maçta Diyarbekirspor'u penaltılarla eleyerek bir üst tura yükseldi.

Ziraat Kupası 2. tur eleme maçında , Diyarbekirspor'u ağırladı. A Spor ekranlarından naklen yayınlanan maçta Samsunpor, Diyarbekirspor'u penaltılarla 5-4 yenerek bir üst tura yükseldi.

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI

23. dakikada Cenk Sarıtaş'ın golüyle Diyarbekirspor, Samsunspor karşısında öne geçti: 0-1

44.dakikda Murat Gürbüzerol attığı golle Samsunspor beraberliği yakaladı: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda başka gol olmayınca mücadele 1-1 tamamlandı ve uzatmalara gitti.

Uzatmalarda gol olmayınca karşılaşma penaltılara gitti.

GOLÜ İZLEYİN: Samsunspor 0-1 Diyarbekirspor (23' Cenk Sarıtaş)

GOLÜ İZLEYİN: Samsunspor 1-1 Diyarbekirspor (44' Murat Gürbüzerol)

PENALTILARI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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