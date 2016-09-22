Tarih bu tavrı yazacaktır

Avrupa’daki rakiplerinin kendi liglerindeki maçlarını 2 Ekim’de oynayacaklarını hatırlatan Metin Albayrak, “Biz ayrıcalık değil, makul çözümler istiyoruz” dedi

Şampiyonlar Ligi'nde 28 Eylül'de Dinamo Kiev'le karşılaşacak olan Beşiktaş, Süper Lig'de 1 Ekim tarihinde Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın 2 Ekim tarihine alınması talebinin TFF tarafından "UEFA tarafından verilen 48 saatlik dinlenme süresi uygundur" denilerek geri çevrilmesine sert tepki gösterdi. Siyah-Beyazlı kulübün basın sözcüsü Metin Albayrak, TFF'nin 1 Ekim ısrarının futbol gerçeklerinden uzak, planlama hatası olduğunu söyledi.

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BİZE İKİ, G.SARAY'A 8 GÜN…

Albayrak, "Bir hatayı düzeltme şansınız varken düzeltmiyorsanız, bu keyfi bir uygulamaya dönüşüyor. Beşiktaş, olarak ayrıcalık değil, makul çözümler istedik. Rakiplerimiz, kendi liglerindeki maçlarını 2 Ekim'de oynuyor. Bizim iki maçımız arasında 2, Galatasaray'ın iki maçı arasında ise 8 gün fark var. Tarih bu kayıtsızlığı ve tavrı yazacaktır" çıkışında bulundu.