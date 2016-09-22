Tarihi kongre

"Florya ve Riva arazileri için Emlak Konut ile konuşuyoruz. Bu ortaklıkla 500 milyon Dolar civarında bir hasılat paylaşımı ortaya çıkacak."

"Banka borcumuz şu anda 230 milyon dolar. Bunun 6 milyon doları otel yapımı için alındı. Bu yüzden yılda 120 milyon TL faiz ödüyoruz."

"UEFA ile anlaşmamızda takım olarak 65 milyon Euro maaş bütçemiz vardı. Bunu 59 milyon Euro'ya kadar indirdik."



G.Saray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu'nda yılda 120 milyon TL faiz ve kur farkı ödeyen kulübün borçlarından kurtulması için 22 Ekim'de Genel Kurul'u toplayacağını açıkladı. Özbek, "Bu Genel Kurul çok önemli.. Burada 2 proje, Riva ve Florya'yı önünüze getireceğiz. Emlak Konut ile konuşuyoruz ve 500 milyon dolar civarında bir hasılat paylaşımı olacak" diye konuştu.



SALON İÇİN ANLAŞMA TAMAM

Özbek, TT Arena'nın yanına yapılacak salon için ise "Salon için 3 firma ile görüştüm. 10 seneliğine isim hakkı karşılığında yaptırabileceğiz. Salon 12 bin 500 kişilikti, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tavsiyesi üzerine 15 bine çıkardık. İki hafta önce yine Ankara'ya gittik ve Sayın Bakan ile mutabakatı sağladık" dedi.



BASKETBOLA 9 MİLYON EURO

Futbolda lige iyi bir başlangıç yaptıklarını ifade eden Özbek, "UEFA ile yaptığımız anlaşmada takım olarak 65 milyon Euro maaş bütçemiz vardı bunu 59 milyon Euro'ya indirdik. Basketbola 9 milyon Euro harcadık. Mücadele edeceğimiz takımların bütçesi 20-25 milyon Euro seviyesinde. İlk turnuvayı da kazandık" ifadesini kullandı.



ADA İÇİN BİR TAHLİYE DAVASI DAHA

Galatasaray Başkan Yardımcısı Eşref Alaçayır, Galatasaray Adası'nın işletmecisinin anlaşma şartlarına uymadığı için yeni bir tahliye davası açılacağını söyledi. Alaçayır, "Adadaki uygunsuz yıkım nedeniyle 27 Eylül'deki tahliye davasında ise şansımızın yüksek olduğunu düşünüyoruz" dedi.