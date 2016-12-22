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Gaziantepspor kafilesi yolda kaldı

AA
  • Giriş Tarihi: 22.12.2016 12:24 Güncelleme Tarihi: 22.12.2016 13:26
Gaziantepspor kafilesi yolda mahsur kaldı
Gaziantepspor kafilesi yolda mahsur kaldı

Deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Gaziantepspor kafilesi, kentte etkili olan sonucu uçuşların iptal olması nedeniyle havalimanını kullanamayınca çıktıkları TAG Otoyolu'nda kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 24 Aralık Cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak Gaziantepspor, nedeniyle hava yolunu kullanamayınca, İstanbul'a gitmek üzere çıktığı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda kaldı.

Alınan bilgiye göre, hava muhalefeti nedeniyle yola erken çıkma kararı alan Gaziantep ekibi, İstanbul'a gitmek için öncelikle Gaziantep Havalimanı'nı tercih etti. Ancak kar yağışı nedeniyle uçak seferlerinin iptal edildiğini öğrenen kırmızı-siyahlılar, kara yoluyla Adana'ya, Şakirpaşa Havalimanı'nı kullanarak da İstanbul'a gitmeyi planladı.

Gaziantepsporluları taşıyan otobüsün kar nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı TAG Otoyolu'nda mahsur kaldığı öğrenildi.

İçerisinde futbolcularla teknik heyetin bulunduğu otobüsün, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen karla mücadele çalışmalarının ardından yola devam etmesi bekleniyor.

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