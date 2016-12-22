X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Sneijder'den vatan hainlerine ders niteliğinde sözler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

'den vatan hainlerine ders niteliğinde sözler

  • Giriş Tarihi: 22.12.2016 21:05 Güncelleme Tarihi: 22.12.2016 21:16
Sneijder'den vatan hainlerine ders niteliğinde sözler
Sneijder'den vatan hainlerine ders niteliğinde sözler

Tek bir ulus görüntüsü çizmenin çok önemli olduğunu söyleyen , hep Türk gibi hareket edeceğini belirtti.

Spor Toto Süper Lig'de yer alan takımlarda forma giyen Türk ve yabancı futbolcular, son dönemde yaşanan terör saldırıları karşısında futbol ailesinin birlik ve beraberliğini göstermek amacıyla, "Yıldızlar Karması" adı altında Beşiktaş Arena'da dayanışma maçı yapacak. Maç öncesi tribünlerde bayraklar açıldı.

Sneijder: "Kendimi Türk gibi hissediyorum"

"TÜRK GİBİ HAREKET EDECEĞİM"

Maç öncesi açıklama yapan Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley ; "Tek bir ulus görüntüsü göstermek çok önemli. Ben de burada kaldığım sürece hep bir Türk gibi hareket edeceğim" dedi.

Sneijder'den vatan hainlerine ders niteliğinde sözler

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.