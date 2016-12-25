Osmanlıspor, Rizespor'u 90+1'de yıktı

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Osmanlıspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 90+1'de Musa Çağıran'ın attığı golle 1-0 mağlup etti. İki kez penaltı noktasını gösteren Cüneyt Çakır'ın kararları büyük tartışma yarattı.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Osmanlıspor'u ağırladı. Karşılıklı ataklarla geçen maçta Osmanlıspor'a galibiyeti getiren golü 90+1'de penaltıdan Musa Çağıran attı.

Bu arada 67. dakikada Çaykur Rizespor'dan Jantscher'in kullandığı penaltı vuruşunda, Osmanlıspor kalecisi Karcemarskas gole izin vermedi. Bu pozisyonda Osmanlısporlu futbolcular, topun kaleci Karcemarskas'ın eline çarptığı yönünde Cüneyt Çakır'a yoğun biçimde itirazda bulundu.

İLK YARI

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor-Osmanlıspor maçının ilk yarısı 0-0 tamamladı.

2. dakikada Umar'ın ara pasında ceza sahası sağ çaprazında Regattin'in yerden sert şutunda, top yandan auta gitti.

12. dakikada kazanılan serbest vuruşta Regattin'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında iyi yükselen Musa Çağıran'ın kafa vuruşunda, yan direkten oyun alanına dönen topu defans oyuncuları uzaklaştırdı.

27. dakikada Umar'ın caza sahası üzerine yerden pasında Ndiaye'nin gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Diallo'da kaldı.

41. dakikada defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza yayı üzerinde önünde bulan Saadane'nin gelişine şutunda, defansa çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

İlk yarı 0-0 sonuçlandı.

İKİNCİ YARI

47. dakikada Mehmet Güven'in yaklaşık 25 metreden sert şutunda kaleci Diallo, sağından filelere gitmekte olan meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

58. dakikada kazanılan faul atışında ceza sahası sağ çaprazında Tiago Pinto'nun vuruşunda top üsten auta çıktı.

67. dakikada Çaykur Rizespor lehine verilen penaltı kararı tartışmalara neden oldu. Özgür Çek'in soldan ceza sahası içerisine ortasında oluşan karambolde, hakem Cüneyt Çakır, yardımcı hakem Bahattin Duran'ın uyarısıyla, elle oynama gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Bu pozisyonda Osmanlısporlu futbolcular, topun kaleci Karcemarskas'ın eline çarptığı yönünde Cüneyt Çakır'a yoğun biçimde itirazda bulundu. Janster'in kullandığı penaltı atışında Karcemarskas'ın çeldiği topu Prochazka kornere gönderdi.

68. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Janster'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında iyi yükselen Yakoubu'nun kafa vuruşunda Karcemarskas, bir kez daha filelere gitmekte olan topu çelmeyi başardı.

90. dakikada Osmanlıspor penaltı kazandı. Delarge, ceza sahası içinde Mehmet Akyüz ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca hakem Cüneyt Çakır bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. 90+1. dakikada atışı kullanan Musa Çağıran, topu filelere gönderdi: 0-1

Karşılaşma Osmanlıspor'un 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran x, Tarık Ongun xx

Çaykur Rizespor: Diallo xxx, Özgür xxx, Oboabona xx (Petrucci dk. 79 xx), Yakoubi xxx, Orhan x (Mehmet dk. 17 xx), Saadane xxx, Robin xxx, Jakob xxx ( 88 dk. İsmael ?) , Tuszynski xxx, Kweuke xxx, Oğulcan xxx

Osmanlıspor: Karcemarskas xxx, Regattin xxx, Musa xxx, Vrsajevic xxx, Mehmet xx (Maher dk. 78 xx), Umar xx (Dzon dk. 73 xx), Numan xxx, Ndiaye xxx, Prochazka xxx, Kouamo xxx (Erdal dk. 89 ?), Pinto xxx

Gol: (dk. 90 pen.) Musa (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Robin, Oğulcan, Tuszynski (Çaykur Rizespor), Musa (Osmanlıspor)

KARAMAN: "LEHİMİZE VERİLEN PENALTI HAKSIZ BİR PENALTI"

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Osmanlıspor'a 1-0 mağlup olan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, "Kendi sahamızda kaybetmememiz lazım. Bu maçın hakkı beraberlikti." dedi.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maç içerisinde talihsiz sakatlıkların yaşandığını belirterek, "Bizim açımızdan 90 dakikanın dezavantajlı bitmesinin nedenlerinden biri Orhan ve Oboabona'nın sakatlanarak oyundan çıkması oldu. Bu durum yapacağımız hamleleri engelledi. Oyun içerisindeki gidişata göre yapacağımız hamleler geride kaldı. İki takım da iyi mücadele etti." diye konuştu.

Maç içerisinde penaltı pozisyonlarının çokça tartışıldığını kaydeden Karaman, şöyle devam etti:

"Lehimize verilen penaltı haksız bir penaltı. Hakem orada yanıldı. Osmanlıspor oyuncuları da kaleci Karcemarskas da kısa kollu. Karcemarskas'ın eli ile haksız bir penaltı kazandık ve değerlendiremedik. Belki bunu değerlendirsek maçın gidişatı değişebilirdi. Esas penaltı ikinci yarının başındaki Karcemarskas ve Patrik'in pozisyonuydu. Penaltı ve kırmızı kart olabilirdi. Bizim için en önemli an. Aleyhimize verilen penaltıda ilk pozisyonda darbe var ve futbolcu düşmemiş. Daha sonra penaltıyı kendisi almış. Kendi sahamızda kaybetmememiz lazım. Bu maçın hakkı beraberlikti."

Maçın kritiğini hakem Cüneyt Çakır'ın da yapacak cesarette olduğunu vurgulayan Karaman, "O penaltı pozisyonunda yanıldı. Çizgi hakemi orada çıplak el gördüğünü kimin olduğunu görmediğini söylüyor. Orta hakem için çok zor bir karar. Ya gerçek bir penaltıysa. 48. dakika net bir penaltı. Mutlaka tartışılacak konular. Bunu yüksek sesle sadece tartışma değil konuşmanında zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Karaman, bir gazetecinin "video hakem tartışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Video hakem uygulamasını çok merak ediyorum. Bu maçta tartışılacak 3 penaltı pozisyonu var. Demek ki; ihtiyaç var. Hakem daha sağlıklı görebilir. Biz bazen analiz yaparken aynı pozisyonu 4-5 kez çevirip izliyoruz. Tartışıyorsun, karar veriyorsun. Yetkililerin bunu ele alması gerekiyor." şeklinde cevap verdi.

AKÇAY: "HESAPLARIMIZIN ÜZERİNDE BİR PUANLA TANIŞTIK"

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, ligin ilk bölümünü hesaplarının üzerinde puanla tamamladıklarını söyledi.

İki takımın da final paslarında sorun yaşadığını anlatan Akçay, "Çaykur Rizespor penaltı kaçırınca motivasyonumuz yükseldi. Son dakikada penaltı golü ile galip geldik. Hesaplarımızın üzerinde bir puanla tanıştık. İlk yarı itibariyle tüm oyuncu arkadaşlarımı kutluyorum." şeklinde konuştu.

Hakemlerle ve sahada verilen kararlarla ilgili yorumların dışında kaldığına dikkati çeken Akçay, "Ben hakemlerle ilgili hiç konuşmadım. Bunu yönetimler, spor yorumcuları yapabilir. Bugün aleyhinize yarın lehinize karar verilebilir. Hata yapılabilir hakem de insandır. Eğer adalet duygusu yitirilmiş ise hakemlikte ne işi var. Eğer yetenekli ve adil ise kararlarına saygı duymalıyız." yorumunu yaptı.

Mustafa Reşit Akçay, video hakem sistemiyle ilgili, şunları kaydetti:

"Futbolun ruhuna aykırı görüyorum. Kim ne zaman hangi kararı vererek videoyu oynatacak? Süre kaybı ve konsantrasyon kaybı. Ayakla taç da gündeme gelmişti ama futbolun hızını ve konsantrasyonunu kestiği için vazgeçilmişti. Bence hakemlerin özgür görüşü ile oyunu doğal hale getirmeliyiz. Belki gol çizgisi konusunda uygulanabilir. Penaltı pozisyonu olunca durdur, bak. Bence bu futbolun ruhunu bozacak gibi ve pek sıcak bakmıyorum."