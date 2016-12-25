Pereira’nın Yasin planı

Almanya Bundesliga 2 ekibi 1860 Münih ile anlaşan Portekizli hoca G.Saray ile kontratını henüz uzatmayan Yasin ile çalışmak istiyor

Bu sezon attığı 8 golle yıldızlaşan Galatasaray'lı Yasin Öztekin'e Fenerbahçe'nin eski hocası Pereira takip oldu. Katar ve Azerbaycan takımlarından da teklif alan milli oyuncuyu Almanya Bundesliga 2 takımı 1860 Münih'e götürmek isteyen Portekizli teknik adam resmi imzayı attıktan sonra yönetime Yasin'in ismini verdi. Altyapı eğitimini Almanya'da alan ve 1.5 yıl daha sözleşmesi olan Yasin'in, yıllık 1.1 milyon Euro'luk ücretine zam yapılması halinde sarı-kırmızılı takımla yeni kontrat yapacağı öğrenildi. 2014 yılında Kayseri Erciyes'ten gelen ve ilk sezonun ikinci yarısında şampiyonlukta önemli rol oynayan Yasin bu sezon 17 resmi maçta attığı 8 golle sarı-kırmızılı takımın en skorer ismi durumunda.