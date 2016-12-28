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'ye tanıdık 10 numara: !

  • Giriş Tarihi: 28.12.2016 17:03 Güncelleme Tarihi: 28.12.2016 17:07
Fenerbahçe'ye tanıdık 10 numara: Sofiane Hanni!
Fenerbahçe'ye tanıdık 10 numara: Sofiane Hanni!

Belçika basını, forması giyen (25, orta saha) ile ve 'nın ilgilendiğini yazdı.

Fenerbahçe'nin 10 numara arayışları sürüyor. Devre arasında kadrosunu güçlendirmeye çalışan sarı lacivertli takımın gündeminde Ben Arfa, Juan Mata ve Cesc Fabregas gibi isimler yer alıyor. Bu yıldızların dışında da çalışmalar sürüyor.

BELÇİKA BASINI YAZDI

İşte o çalışmalardan birisi de Belçika'nın ekibinde oynayan 25 yaşındaki orta saha ... Fransa doğumlu Cezayirli oyuncunun tarafından istendiğini yazan Belçika basını, 'nin de başarılı futbolcuyu izlemede olduğunu belirtti.

YENİ ZIDANE DENMİŞTİ...

Türkiye'de daha önce Kayseri Erciyesspor ve o zamanki adıyla Ankaraspor'da forma giyen futbolcu genç yaşlarında 'Yeni Zidane' olarak lanse edilmişti.

Takımıyla, lig Temmuz ayında başladığı için bu sezon 33 maça çıkan Hanni, 8 gol atıp 10 da asist kaydetti.

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor Dış Haberler

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