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AA
  • Giriş Tarihi: 28.12.2016 14:24
Mavraj Hamburg'da
Mavraj Hamburg'da

Alman ekibi, Arnavut futbolcu Mergim 'ı renklerine bağladığını duyurdu.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hamburg, Arnavut futbolcu Mergim Mavraj'ı kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, son olarak Almanya'nın Köln ekibinde görev yapan 30 yaşındaki defans oyuncusu ile 2018-2019 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi. Oyuncuya ödenen ücret hakkında ise bilgi verilmedi.

Bundesliga'da 16. hafta maçları sonunda 3 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 4 beraberliği bulunan , 13 puanla 16. sırada yer alıyor.

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