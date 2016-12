Advocaat, Aziz Yıldırım’ı dinlemez!

Ligin zirvesindeki takımları değerlendiren yazarlarımız, çarpıcı tespitlerde bulundular...

LEVENT TÜZEMEN: Eğer Fenerbahçe 8 ya da 10 numara arıyorsa bu tercihi hocaya bırakmalı. "Ben aldım sen oynat" politikası Advocaat'a sökmez.

MURAT ÖZBOSTAN: Aziz Yıldırım, Pereira'ya yaptığını Advocaat'a yapamaz. Hoca kimi istiyorsa onu getiriyor.

GÜRCAN BİLGİÇ: Advocaat'ın istediği bir-iki oyuncu daha kadroya katılırsa, Fenerbahçe ikinci yarıda ligin tüm dinamiklerini alt üst eder.



Bir SABAH Spor klasiği olan Serbest Kürsü'de dün Süper Lig'de geride kalan 16 haftayı masaya yatıran usta yazarlar, bugün de devreyi ilk 4 sırada bitiren takımların durumlarını ve yapılması gereken takviyeleri tartıştı... İşte SABAH spor yazarlarının görüşleri…



F.Bahçe hoca değişikliği sonrası iyi bir çıkış yakaladı. Advocaat neleri doğru yaptı?

GÜRCAN BİLGİÇ: Tam iki ay bekledikten sonra on birini kurdu ve korudu Advocaat. Bu sürede oyuncuları tanıdı, testleri yaptı, rakipleri gördü ve en uygun çözümü buldu. Müthiş bir tecrübe. İkinci dönem için eğer istediği bir-iki oyuncu daha kadroya katılırsa Fenerbahçe ligin tüm dinamiklerini altüst eder. Advocaat bu bölümde takımın gücünü artıracak, daha organize bir takım kurmaya çalışacaktır. Fenerbahçe kadrosu çok iyi mücadele ediyor. Pas kalitesini yükseltmek, sahaya oyun aklı koymak için ise doğru bir orta sahaya ihtiyacı var. Bir "sekiz" numara bulmak zorundalar.

MURAT ÖZBOSTAN: Advocaat geldiğinde 'emekli' diye ben de çok eleştirdim. Bir süreç yaşandı. Oyuncuları tanıdı. Küsenleri barıştırdı. Artistik yapanlara ayar verdi. Kaybolan kimlikleri geri getirdi ve Fenerbahçe takım oldu. Bence kırılma noktası şuydu; Advocaat bir basın toplantısında dedi ki, "Beğenmiyorlarsa göndersinler, yarın giderim." Bu şu demekti, "Kimse beni sorgulayamaz. Elimdeki malzeme bu. Bununla en iyisini yapıyorum." Böylece yönetime rest çekti. O gün bugündür yönetim de hiçbir işine karışmıyor hocanın. Unutmayın ki Aziz Yıldırım soyunma odasına inen bir başkandı. Advocaat geldikten sonra böyle bir şey duymadık. Mesela Başkan, "Hoca sana bunları aldım oynat" diye de bir şey yok. Hoca kimi istiyorsa onu getiriyor. Yıldırım bunu Pereira'ya yaptı ama kendinden yaşça büyük Advocaat'a yapamaz. Fenerbahçe ikinci yarı şampiyonluğun en büyük adayıdır.

ÖMER ÜRÜNDÜL: F.Bahçe'ye ikinci yarıda kaliteli bir orta saha lazım. Oyunun 2 yönünü oynayabilen bir oyuncu şart. Bunun dışında başka bir transfere gerek yok.

METİN TEKİN: Advocat, kurulu bir düzen ve belli bir kadro üzerine geldi takıma. Yani oyuncu değişikliği yapamadı. İş ve şartlar böyle olunca da Advcocaat, oyunu değiştirmede karar kıldı. Bu çok doğru bir hamleydi.

LEVENT TÜZEMEN: Advocaat, geçen sezon Şenol Hoca'nın yaptıklarını Fenerbahçe'de uyguladığı için başarı oldu. Nedir bunlar?

1- Kadro istikrarını oluşturdu.

2- Advocaat kendisine sorun yaratacak ve zaman kaybettirecek oyuncularla ilişkilerini tamamen kopardı.

3- Advocaat'ın getirdiği Lens iyi bir profesyonel olduğunu kalitesiyle belgeledi. Eğer Fenerbahçe bir 8 ya da 10 numara arıyorsa, bu tercihi yine hocasına bırakmalı. "Ben aldım sen oynat" politikası Advocaat'a sökmez.

SİNAN VARDAR: Advocaat, sezon başında göreve geldiğinde takımı hiç tanımıyordu. Doğru oyuncuları, doğru mevkilere koyarak çıkışa geçtiler. Ben özellikle Alper Potuk'a dikkat çekmek istiyorum. Zamanında onu Beşiktaş'a aldırmayı çok istemiştim. Bu takımın 10 numarasını çok rahat kaldırır.



ETO'O'NUN TRANSFERİ YANLIŞ OLUR

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in son maçın ardından, "Biz başarılı olamadık" demeci var, sizce Beşiktaş gerçekten başarısız mı?

METİN TEKİN: Şenol hocanın, "Biz başarılı olmadık" demecinde biraz ironi de var gibi geliyor bana. Geçen senenin şampiyonu Beşiktaş, bu sene ilk devreyi ikinci sırada kapattığında 'Acaba başarısız mı oldu?' diye sorabilirsiniz ama bana göre her zaman yarışın sonu ve şampiyonun kimin olacağı önemli. O pencereden baktığımız zaman liderin 1 puan gerisinde olması başarısız olduğu anlamına gelmiyor.

GÜRCAN BİLGİÇ: Geçen sezonun çok gerisinde Beşiktaş. Gomez ve Sosa'nın takıma kattığı kaliteyi, gelenler dolduramadı. Bunun üstüne Caner ve Talisca'nın da sakatlıkları gelince, problem çözen oyuncusu da kalmadı. Ortada bir yanlış yok. Beşiktaş'ın başarısızlığından ziyade, Başakşehir'in başarısı bugünkü ortamı yarattı.

LEVENT TÜZEMEN: Şenol Hoca, "Başarısız olduk" demekle çok haklı. Bunun birçok nedeni var:

1- Gomez ve Sosa'nın yeri dolmadı. Çok eleştirilen Oğuzhan'ın futbolunu geçen sene büyüten en büyük etken Sosa-Gomez ikilisiyle yakaladığı uyumdu. Oğuzhan bunu bulamadı. Aboubakar'ın gol karnesine bakarsak bir Gomez olmadığı görülüyor.

2- Geçen yıl Şenol hoca 14-15 futbolcuyla ligi ve Avrupa'yı götürdü. Hepsi ilk onbir oyuncularından oluşan geniş kadro, Şenol Hoca'nın dengelerini bozdu.

3- Talisca döndü, Babel alındı, belki bir stoper gelecek ve kadro daha fazla genişleyecek. Eğer Şenol Hoca kadro istikrarını kuramazsa "Deve dişi" gibi oyuncular sıkıntı olabilir.

MURAT ÖZBOSTAN: Evet başarısız. Dünya kadar transfer yapıp, para harcadılar. Her mevkide 2-3 adam var. Ama bir golcü alamadılar. Gomez aranıyor, Sosa'nın yeri dolmadı. Şenol Hoca öz eleştiri yapıp, gerçekleri söyledi. Şampiyon Beşiktaş'ın bu kadrosu ile ilk yarıyı lider kapatması ve 40'ın üstünde puan toplaması gerekirdi. Çoğu maçları zar zor kurtardılar.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Bana göre kadroya katmak için uğraşılan Eto'o alınırsa son derece yanlış transfer olur. Babel'den de ciddi katkılar gelir. İkinci yarıda Beşiktaş için bir stoper transferi yeterlidir.



Güneş'in istediğini alın

SİNAN VARDAR: Beşiktaş'ın ilk yarıda başarısız olduğunu söyleyen Şenol Güneş, farkını bir kez daha ortaya koydu. Kendini eleştirebilen, dürüst biri. Sezon başında bir çıkış yaptı ve ardından da yıldırım gibi transferler geldi. Şimdi inşallah devre arasında Güneş'i dinlerler ve doğru isimleri alırlar.



G.SARAY BAŞARILI DEĞİL

G.Saray yerden yere vuruldu ama liderin yalnızca 3 puan gerisinde üçüncü konumda… G.Saray bu kadrosuyla, bu hocasıyla ikinci yarıda ne yapar?

LEVENT TÜZEMEN: Haftada bir maç yaptığını düşünürsek Galatasaray'ın ligdeki yerini başarılı bulmam. Avrupa'da olmayan bir takımın oyuncularının fizik gücü yerlerde sürünüyor. Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin Avrupa yolculukları olmasaydı acaba puan farkı böyle mi olurdu? Maalesef Galatasaray sadece ligde oynama fırsatını kullanamadı. Muslera'nın kurtarışlarıyla, Sneijder'ın son haftalardaki iyi oyunuyla ve Bruma'nın katkılarıyla G.Saray yarışta kaldı. Podolski satılacaksa, Sigthorsson oynamayacaksa, stoper alınmayacaksa, hatta orta sahaya takviye yapılmayacaksa kanımca Galatasaray yarışı sürdüremez.

METİN TEKİN: Riekerink konusunda dalgalanma ve eleştiriler oldu ve hoca sorgulandı. Ancak ben Riekerink hakkındaki bu eleştirilerin lig içindeki performansından dolayı değil de takıma geliş şeklinden kaynaklandığını düşünüyorum.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Riekerink'i teknik direktör olarak beğenmiyorum. Ama eğer devre arasında yapılsaydı ya da düşünülseydi bence Galatasaray'ın zararına olurdu. Takviye olarak bir stoper alınabilir. Onun dışında da fazla bir şey görmüyorum.

GÜRCAN BİLGİÇ: Galatasaray için hiç hoca veya kadro konuşmayalım. Muslera tuttu, Sneijder attı. Galatasaray bu kadar. Rakipleri üç günde bir karşılaşma oynarken, onlar lige konsantreydi, anca bu kadar çıkarabildiler. Tek söylemleri iki derbiyi deplasmanda oynamaları. Eğer Galatasaray teknik heyetini bu ümitlendiriyorsa, yanlışların üstü de örtülüyor demektir.

MURAT ÖZBOSTAN: Riekerink'i gönderemiyorlar. İstedikleri isimleri de alamadılar. Galatasaray'ın kadrosu iyi, kulübesi sıkıntılı bence. Riekerink takımı disipline edemiyor. Galatasaray iyi bir takım iyi bir kadrosu var. İlk yarıda 6-7 futbolcu kazan kaldırdı. Kulübeyi tekmeleyen mi, camları yumruklayan mı istersin hepsi oldu. Galatasaray iyi bir takım iyi bir kadrosu var. İkinci yarıda hedefine ulaşmak istiyorsa, Riekerink'in aynı hataları yapmaması gerekir.



BAŞAKŞEHİR TOKAT ATTI!

Bir teknik adamın oyuncularını doğru yönetmesi, saygısını kazanması ve rakip analizlerindeki sonuçları takımına uygulatması, karşımıza bir masal çıkardı... Bütçelere bakıldığı zaman Başakşehir, 3 büyük takıma tokat atmıştır...

Medipol Başakşehir büyük çıkış yaparak ilk yarıyı lider bitirdi. Bunu nasıl başardı?

LEVENT TÜZEMEN: Başakşehir, "Bir antrenör takımı nasıl olur?" konusunda Anadolu kulüplerine "Rol model" olmalıdır. Abdullah Avcı önce sistemini belirledi sonra da bu sisteme göre oyuncular aldı. Kompakt futbolla yola koyulan Başakşehir, Emre geldikten sonra futbolunu geliştirdi ve önde baskı yapmayı hayata geçirdi. Çoğu 3 büyük takımda oynamış oyuncuların birbirleriyle oynama alışkanlıklarına göz atarsak, ben yenilgisiz Başakşehir'i zihniyet ve oyun modeli olarak 1996- 2000 yılları arasındaki UEFA Kupası'nı kazanan G.Saray'a benzetiyorum. Eğer devre arası nokta transfer yaparlarsa zirve yarışının içinde kalırlar.

ÖMER ÜRÜNDÜL: Benim her zaman vurguladığım bir konu var. Öncelikle takım olmak. Kadro istikrarı, ondan sonra saha içi düzeninde takımın yapısına uygun sistemi oturtmak ve bunu geliştirmek… Başakşehir'de Abdullah Avcı bunu yaptı.

GÜRCAN BİLGİÇ: Bir teknik adamın oyuncularını doğru yönetmesi, saygısını kazanması ve rakip analizlerindeki sonuçları, takımına uygulatması, karşımıza bir masal çıkardı. Başakşehir Avrupa'sı olmadığı için aradan sıyrıldı. Elbette Emre Belözoğlu'nun da takıma katkısının altını çizmemiz gerekir.

MURAT ÖZBOSTAN: Başakşehir'in başarılı olmasında 3-4 tane neden var. Bir; istikrar, iki; mali disiplin, üç; takım disiplini, dört; yönetim... Yönetim ne olursa olsun Abdullah Avcı'nın arkasında durdu ve bu sezonki başarı geldi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve G.Saray maliyeti 100 milyon Euro'dan fazla olan takımlar. Başakşehir ise 20-25 milyon Euro'ya takım kurdu. Klasik olacak ama demek ki her şey para değil. Bütçelere bakıldığı zaman Başakşehir, 3 büyük takıma tokat atmıştır. Ligin ikinci yarısında aynı başarıyı sürdürebilmeleri için taraftar desteği şart. Tek sıkıntıları bu olur. Cengiz Ünder gibi bir yıldızı Türk futboluna kazandırdılar, Yalçın Ayhan Milli Takım'a girdi. Volkan Babacan istikrar abidesi. Emre Belözoğlu yeniden doğdu.

SİNAN VARDAR: Başakşehir'in bulunduğu konum sürpriz değil. Burada istikrar çok önemli. Özellikle Abdullah Avcı çok takdir ettiğim bir hoca. İstediği isimlerin transferleri yapılıyor. Kendi takımlarında bilhassa Galatasaray'da ıskarta gibi görünen isimleri alarak yeniden yarattı.



RAKAMLARLA BAŞAKŞEHİR

0: Ligin yenilgi yüzü görmeyen tek takımı olan Başakşehir, 16 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik aldı.

11: Kalesinde sadece 11 gol gören Başakşehir, ligin en az gol yiyen takımı olurken, deplasmanda sadece 3 golü ağlarında gördü.

31: Ligde 16 maçta 36 puan toplayan ve 31 gol atan Başakşehir, attığı gol ile de ligin zirvesinde.

51: Ligde 51 şut atan ve 5 golü, 4 asisti olan Edin Visca, ligin en fazla şut atan ismi.



