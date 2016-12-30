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Amerika'dan flaş iddia: 'James ve Depay, 'ye..'

SABAH İNTERNET
  • Giriş Tarihi: 30.12.2016 15:58 Güncelleme Tarihi: 30.12.2016 16:04
Amerika'dan flaş iddia: 'James ve Depay, Fenerbahçe'ye..'
Amerika'dan flaş iddia: 'James ve Depay, Fenerbahçe'ye..'

Amerika'nın ünlü dergisi, ve 'ın 'ye transfer olabileceğini iddia edildi.

Amerika'nın ünlü spor dergilerinden Sports Illustrated, devre arasında gerçekleşmesi muhtemel 10 transferi derlerken iki dünya yıldızının talipleri arasına 'yi de ekledi.

ZOR BİR İDDİA: JAMES...

Yapılan haberde, Fenerbahçe'nin 'den ve Manchester United'dan 'a talip olduğu yazıldı. James'i transfer edecek kulübün 60 milyon Euro ödemesi gerektiği belirtilen haberde, "Juventus, Fenerbahçe, Chelsea, Inter ve Manchester United onunla ilgileniyor." ifadeleri kullandı. Ancak James'in hem maliyeti hem de Real Madrid tarafından kadroda tutulma isteği bu transferi geçerli kılmıyor. SI'ya göre ise gerçekleşme ihtimali; %80...

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DEPAY İÇİN ADVOCAAT FAKTÖRÜ

Fenerbahçe'ye transfer için şans tanınan diğer isimse Manchester United'lı Memphis Depay. Geçtiğimiz günlerde nargile içip alkol kullanırken çekilen fotoğrafları medyada yer alan ve büyük tepki çeken Depay'ı Fenerbahçe'nin dışında Everton, West Ham United, Wolfsburg, Tottenham Hotspur ve Nice'in de istediği belirtildi.

Transferin gerçekleşme olasılığına %95 oran veren haberde özellikle Dirk Advocaat sayesinde sarı lacivertli takımın transferde bir adım önde olacağı ifade edildi.

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor Dış Haberler

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