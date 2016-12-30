Bursaspor’da gidecek oyuncular belirlendi

Ligin ikinci yarısı için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına başlayan Bursaspor, 5 oyuncuyla yollarını ayırma kararı alırken, 4 oyuncuyu ise kadrosuna dahil edecek.

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı 27 puanla 5. sırada tamamlayan Bursaspor, ligin ikinci yarısı için transfer çalışmalarına hız verdi. Özlüce Tesisleri'nde Kulüp Başkanı Ali Ay ve yönetim kurulu ile bir araya gelen Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yaklaşık 5 saat süren görüşmenin ardından, takımdan ayrılması düşünülen ve kadroya katılacak isimlerle ilgili rapor sundu.



3 İSİM YEŞİL BURSA'YA

Kendilerine takım bulmaları söylenen oyuncularla ilgili kulüpten resmi bir açıklama yapılmazken, A takımla birlikte çalışmalara katılan ve zaman zaman forma şansı bulan İsmail Can Çavuşluk ve Bünyamin Kasal ile Bandırmaspor'a sezon başı kiralık olarak verilen Emirhan Aydoğan'ın geri alınıp, pilot takım Yeşil Bursa'ya kiralanacağı bildirildi.



ADVİNCULA GERİ DÖNÜYOR

Öte yandan Bursaspor'un Antalya Side'de 4 Ocak'ta başlayacak olan hazırlık kampına, ülkesine kiralık olarak gönderilen Luis Advincula da katılacak. Yeşil-beyazlılar, orta saha, sağ kanat, sol bek ve forvet mevkilerine takviye yapacağı öğrenildi.