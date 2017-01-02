X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Karabükspor'da İshak Doğan affedildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

'da affedildi

İHA
  • Giriş Tarihi: 2.1.2017 14:09
Karabükspor'da İshak Doğan affedildi
Karabükspor'da İshak Doğan affedildi

Kardemir sezon başında Trabzonspor’dan geri aldığı ve kamp sürecinde kadro dışı bırakılan ’a af çıktı.

Kardemir Karabükspor Asbaşkanı Tolga Gül, devre arası kamp çalışmalarına 3 Ocak'ta Antalya Belek'te başlayacaklarını söyledi.

Gül, daha önce kadrolarına kattıkları ve sezon başı kampından kadro dışı bıraktıkları İshak Doğan'ı affettiklerini ve yarından itibaren kampa katılacağını kaydederek, "Uzun süredir sakat olan Alexe'nin tedavisi bitti ve takımla birlikte kampa başlayacak. Diğer yandan kadromuza kattığımız Ukranyalı milli kaleci Oleksandr Rybka ve forvet Yevhen Seleznyov takıma katılacak. Bunun yanında kaleci Adriano ve Hakan Aslantaş'a takım bulmalarını istedik. Oyuncumuz Rodic için Sırbistan'dan gelen teklife evet deyip kiralık vereceğiz" dedi.

Gül ayrıca, Afrika Kupası nedeniyle milli takımlarına giden Poko, Yatabare ve Traore'nin daha sonra takıma dahil olacağını kaydetti.

BENZER HABERLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.