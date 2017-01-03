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Boluspor'a Hollandalı golcü

İHA
  • Giriş Tarihi: 3.1.2017 13:59
Boluspor'a Hollandalı golcü
Boluspor'a Hollandalı golcü

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, Hollanda 1. Lig takımlarından Heerenveen’de forma giyen 25 yaşındaki forvet ’yi renklerine bağladı.

İlk yarıyı 26 puanla 5. sırada kapatan Boluspor devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlılar, Hollanda ligi takımlarından Heerenveen'de forma giyen forvet Mitchell te Vrede ile anlaşmaya vardı. 1.91'lik boyuyla hava toplarında etkili olan Hollandalı oyuncunun Antalya kampına katılacağı belirtildi. Boluspor devre arasında 8 oyuncuyla yollarını ayırmıştı.

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