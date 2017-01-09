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FIFA FIFPro dünyada yılın ilk on biri açıklandı

İHA
  • Giriş Tarihi: 9.1.2017 21:25
FIFA FIFPro dünyada yılın ilk on biri açıklandı
FIFA FIFPro dünyada yılın ilk on biri açıklandı

İsviçre’nin Zürih kentinde düzenlenen ödül töreninde 2016 yılı FIFA FIFPro yılın on biri açıklandı.

Zürih'te düzenlenen törende Real Madrid, 5 oyuncuyla dünyada yılın on birine en fazla oyuncu sokan takım oldu. Barcelona'dan ise 4 oyuncu kadroya girebildi.

2016 FIFPro yılın ilk on birinde yer alan oyuncular şöyle:
Manuel Neuer (Bayern Mühih), Dani Alves (Juventus), Gerard Pique (Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid), Marcelo (Real Madrid), Luka Modric (Real Madrid), Toni Kroos (Real Madrid), Andres Iniesta (Barcelona), Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madird), Luis Suarez (Barcelona)

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