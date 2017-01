Sakin olun buradayım jübilem Beşiktaş’ta

Quaresma, SABAH aracılığı ile siyah-beyazlı taraftarlara müjdeyi verdi: Başkanla sözlü bir anlaşmamız var. Ligin ikinci yarısı başlamadan imzalar atılır. Detayları o zaman öğrenebilirsiniz

Beşiktaş'ta kariyerinin ikinci baharını yaşayan Ricardo Quaresma; golleri, asistleri, trivelası, rabonası, göze hoş gelen futbolu ve renkli kişiliği ile taraftarların gönlünde taht kuran bir oyuncu… Sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi bitiyor ve Çin'den İtalya'ya kadar birçok kulüp onunla ilgileniyor… Siyah-beyazlı camiada herkesin merak ettiği sorunun cevabını ise SABAH veriyor: Evet, Ricardo Quaresma Beşiktaş'ta kalacak… Beşiktaşlı taraftarlara SABAH Gazetesi aracılığı ile seslenen Portekizli yıldız, "Kimse merak etmesin, sakin olun buradayım" ifadesini kullandı. Tecrübeli oyuncunun açıklamaları şöyle: "Başkanla sözlü bir anlaşmamız var. Ligler başlamadan imzalar atılır. Detayları bir hafta içinde öğrenirsiniz. Menajerlerim Çin ve İtalyan kulüplerinden teklifler olduğunu söyledi. Ancak ben ilgilenmedim, sadece Beşiktaş'la görüştüm. Çünkü son bir yıldır hayatımın en güzel günlerini yaşıyorum. Jübilemi Beşiktaş'ta siyahbeyazlı formayla yapmak istiyorum."



BİZİM TARAFTARIN EŞİ BENZERİ YOK

"Taraftarımız tek kelime ile mükemmel. Dünyada eşine az rastlanır bir taraftar grubuna sahibiz. Portekiz'deki büyük takımlar ve dünyanın önde gelen takımlarıyla kıyasladım ama onlara denk bir grup göremedim. Zaten ne kadar özel olduklarını da bu sezon zor anımızda bize verdikleri destekle gösterdiler. Bana ve arkadaşlarıma ayrı bir güç ve kuvvet kattılar. Her şeyin en iyisine layıklar. Biz de onları mutlu etmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz."



2016 BENİM İÇİN MUHTEŞEMDİ

"Kendi açımdan mükemmel bir yılı geride bıraktım. Uzun zaman sonra Beşiktaş ile şampiyonluk yaşadık. Aynı şekilde Portekiz Milli Takımı'yla da Avrupa Futbol Şampiyonası'nda zirveye çıktım. Portekiz'den kimse böyle bir başarı beklemezken şampiyonluğa ulaşmak çok güzel bir duyguydu. Umarım yeni sezon da aynı şekilde iyi geçer."



TERÖR OLAYLARI UMARIM SON BULUR

"Son dönemde yaşanan terör olayları ve patlamalar çok üzücü. Terörün dünyada yeri olmamalı. Türkiye gibi güzel bir ülke ve İstanbul gibi etkileyici bir şehir, bunları hiç hak etmiyor. İnsanlar hayatlarını kaybediyor ve aileleri acı içinde kalıyor. Yaşananların bir an önce son bulmasını temenni ediyorum. Böyle durumlarda öncelikle aileme hiçbir şey olsun istemem. Ancak ölüm birisine gelecekse gelir. Kendimden çok çocuklarımı ve eşimi düşünüyorum."



RONALDO ÇOK GÜÇLÜ BİR KARAKTER

"Sporting Lizbon günlerinden itibaren Ronaldo ile beraber büyüdük. Çok güçlü bir karakter. Aynı zamanda iyi bir insan ve iyi bir arkadaş. Hem dünyanın en iyisi olması, hem de birçok kupa kazanması beni gerçekten çok mutlu ediyor. Böyle devam etmesini umuyorum. Kendisiyle imkanlarımız elverdiği ölçüde görüşüyoruz. Ronaldo her zaman benim için önemli bir dost olacak. Onun da böyle düşündüğünü biliyorum."



SAHADA BİRÇOK GENÇTEN DAHA ETKİLİYİM

Özel bir kariyere sahibim. Buna rağmen her gün çalışıyorum, gayret gösteriyorum. Bana böyle bir yetenek verildiği için her gün şükrediyorum. Çok şanslıyım, büyük oyuncularla oynadım. Onlardan birçok şey öğrendim. Ancak hiçbir zaman kendimi kimsenin gerisinde, kimseden aşağıda görmedim. Dışardan bakıldığında yaşım ilerledi diye düşünülebilir. Hala kendimi çok iyi hissediyorum. Birçok genç oyuncuya göre sahada daha etkili olduğumu düşünüyorum.



Q7 İLE BİR SORU, BİR CEVAP

Başının arkasındaki dövmenin anlamı?

Melek kanatları ve İncil'den bir ayet. Allah her zaman benimle.

Türkiye'de sevdiğin yemek?

Pilav diyebilirim. Çok seviyorum en çok pilav yiyorum burada.

Beşiktaş bu sene de şampiyon olabilir mi?

Olabilir değil olacağız.

Aile deyince aklına ne geliyor?

Verdiğim mücadelenin tek sebebi ailem. Onlar için ne yapmam gerekiyorsa yaparım.

Tek kelimeyle Beşiktaş senin için ne alama geliyor?

Yuvam…