Manchester United final için avantaj sağladı

Lig Kupası yarı final ilk maçında Hull City ile karşılaşan Manchester United, sahadan 2-0 galip ayrıldı

İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Hull City'yi 2-0 mağlup eden Manchester United, final yolunda avantaj sağladı.

Old Trafford Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz sona eren müsabakanın 56. dakikasında Mata, ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi. İspanyol futbolcunun yerine oyuna giren Fellaini, 87. dakikada maçın skorunu ilan eden golü attı ve Manchester United rakibini 2-0 mağlup etti.

İngiltere kariyerinde Chelsea ve Manchester United ile mücadele ettiği Lig Kupası'ndaki 27 maçın 90 dakikalık bölümlerinde yenilgi yüzü görmeyen Jose Mourinho, bu unvanını korudu. Manchester ekibi ise tüm kulvarlarda galibiyet serisini 9 maça çıkardı.

Chelsea formasıyla 2011-2014 yıllarında 33 gol atan 28 yaşındaki Mata, Hull City ağlarını havalandırarak Manchester United'daki gol sayısını da 33'e çıkardı. Bir gol daha atması halinde Manchester United tarihinin en golcü futbolcusu olacak Rooney, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ancak 59. dakikada yerini Martial'e bıraktı.

Manchester United ile Hull City arasındaki rövanş mücadelesi 26 Ocak'ta, final maçı ise Wembley Stadı'nda 26 Şubat tarihinde yapılacak.