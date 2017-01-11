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'in yeni takımı

AA
  • Giriş Tarihi: 11.1.2017 04:22 Güncelleme Tarihi: 11.1.2017 04:32
Schneiderlin'in yeni takımı Everton
Schneiderlin'in yeni takımı Everton

ile , orta saha oyuncusunun transferi için 22 milyon sterlin bonservis bedelinde anlaştı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden , 27 yaşındaki Fransız oyuncu Morgan 'i transfer etmek için kulübü ile anlaşmaya vardı.

Hollandalı teknik adam Ronald Koeman'ın raporu doğrultusunda ara transfer çalışmalarını sürdüren Everton kulübü, orta saha oyuncusu Schneiderlin'i kadrosuna katmak için Manchester United'a 22 milyon sterlin ödeyecek.

Manchester ekibine Louis van Gaal döneminde Southampton'dan 25 milyon sterline alınan ve 39 kez forma giyen Schneiderlin, Portekizli teknik adam Jose Mourinho takımın başına geçtikten sonra 3'ü Premier Lig'de olmak üzere 8 maçta şans bulabildi.

Öte yandan, Charlton'dan 11 milyon sterline 19 yaşındaki forvet oyuncusu Ademola Lookman'ı renklerine bağlayan Everton, 26 yaşındaki golcüsü Oumar Niasse'yi küme düşmeme mücadelesi veren Hull City'e kiralık olarak gönderdi.

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