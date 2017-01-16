Celutska: "Emre Mor, yeni Arda Turan olabilir"

Antalyaspor'un Çek oyuncusu Celustka, takımı ve Emre Mor hakkında açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 9 maçın 7'sini kazanarak çıkışa geçen Antalyaspor'un savunma oyuncusu Ondrej Celustka, gösterdikleri başarıda ana faktörün teknik direktör Rıza Çalımbay'ın takıma verdiği güven olduğunu söyledi.

Çek futbolcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rıza Çalımbay'ın gelişinin ardından takımın ideal 11'ine kavuştuğunu belirterek, "Futbolcu için de takım için de temel şey, hocasından güven almaktır. Hoca bize güvendi, şans verdi ve biz de bu şansı iyi kullandık. Artık ideal 11'imizi bulduk ve istikrarı yakaladık." dedi.

"Morais ve Çalımbay'la geçirdiğimiz dönemler, gece ile gündüz gibi farklı." sözlerini kullanan 27 yaşındaki oyuncu, şunları kaydetti:

"Ligin ilk maçlarında beklemediğimiz sonuçlar aldık. Takım olarak iyi bir performans sergileyemedik. Rıza hocamızın gelişinin ardından çok büyük bir efor sarf ederek, güzel bir çıkış yakaladık. Ligin üst sıralarına tırmanmaya başladık. Rıza hocadan önce Morais ile neredeyse her hafta farklı bir 11'le sahaya çıkıyorduk. Bu da rakiplerimizin rahat bir şekilde oynamalarına ve kazanmalarına sebep oluyordu. Rıza hoca adeta bir iksir etkisi yaptı."

Celustka, takım arkadaşı Samuel Eto'o'nun sadece Antalyaspor'da değil, kariyerinde birlikte oynadığı en yetenekli futbolcu olduğunu aktararak, "Çek Cumhuriyeti, İtalya, İngiltere ve Almanya'da futbol oynadım. Samuel Eto'o, arkadaşlığı, cana yakınlığı ve yeteneğiyle bambaşka bir futbolcu." şeklinde görüş belirtti.

"HALILHODZIC, ÇALIŞTIĞIM EN ZOR TEKNİK DİREKTÖRDÜ"

Ondrej Celustka, Türkiye'de forma giydiği ilk takım olan Trabzonspor'dan ayrılışının sebeplerini ise şu sözlerle anlattı:

"Trabzonspor'daki ilk sezonumda iyi bir performans yakalamıştım. Daha sonra Premier Lig ekibi Sunderland'den gelen teklifi kaçırmak istemedim ve İngiltere'ye gittim. Sakatlanana kadar geçirdiğim dönemde başarılıydım. Sakatlık sonrasında ilk 11'deki yerimi kaybettim ve Trabzonspor'a döndüm. Vahid Halilhodzic takımın başına gelince farklı şeyler oldu. Takımda büyük değişiklikler yaşandı. Çok sayıda oyuncu geldi. Ben de maalesef tıpkı Colman gibi takımda yer bulamadım."

Halilhodzic'i "Çok farklı çalışma yöntemleri olan bir teknik direktör." olarak tanımlayan Celustka, "Kendine has bir tarzı vardı. Halilhodzic, çalıştığım en zor teknik direktördü. Futbolcularıyla iletişiminin sağlıklı olmadığını ben de biliyorum ancak futbolcular olarak biz, işimize konsantre olmakla yükümlüyüz." değerlendirmesinde bulundu.

"INTER'E ATTIĞIM GOL, KARİYERİMİN EN UNUTULMAZ ANIYDI"

Çek futbolcu, Trabzonspor formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynama şansı bulduğunu hatırlatarak, "Şampiyonlar Ligi'nde Milano'da Inter'e karşı 1-0 kazandığımız maçı unutamam. Inter'e attığım gol, kariyerimin en unutulmaz anıydı. Muhteşem bir gündü." ifadelerini kullandı.

"EMRE MOR, YENİ ARDA TURAN OLABİLİR"

Çok yetenekli Türk oyuncuların bulunduğunu belirten Celustka, Borussia Dortmund forması giyen Emre Mor'dan övgüyle bahsetti.

Emre Mor'un, Türk Milli Takımı'na da büyük güç katacağına inandığını dile getiren Çek futbolcu, şöyle konuştu:

"Emre Mor, gerçekten çok yetenekli ve gelişime açık bir futbolcu. Emre Mor, yeni Arda Turan olabilir. Ancak önünde çok uzun bir yol var. Çalışmayı asla bırakmamalı. Hakan Çalhanoğlu da gerçekten üst düzey bir futbolcu. Özellikle duran toplardaki yeteneği müthiş. Beraber forma giydiğim Burak Yılmaz da aktif oyuncular arasında en fazla gol atan Türk oyuncu. Çok kaliteli bir futbolcu."