Osmanlıspor Beşiktaş maç sonucu

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Osmanlıspor'la Beşiktaş karşı karşıya geldi .Beşiktaş sahadan 2-0 galip ayrıldı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasının kapanış maçında Osmanlıspor Beşiktaş''a 2-0 mağlup oldu.

Siyah-beyazlılar 20. dakikada Anderson Talisca ve 90+3. dakikada Cenk Tosun'un golleriyle 2-0 kazandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

14. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Quaresma, ortasını ceza alanı sağ tarafına gönderdi. O noktada topla buluşan Marcelo'nun, kafayla içeriye çevirdiği topu Cenk Tosun ağlara gönderdi. Ancak daha öncesinde Marcelo topa hareketlenirken ofsayta yakalandı.



16. dakikada Mehmet Güven'in kalenin karşısından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Fabricio'nun kucağında kaldı.



20. dakikada Oğuzhan Özyakup'un verdiği ara pasta top Talisca'nın önünde kaldı. Ceza sahası dışından sol ayağının içiyle topa sert vuran Talisca meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1







MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

47. dakikada Osmanlıspor'un Regattin'le sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top kaleci Fabri'de kaldı



49. dakikada Webo'nun ara pasında, ceza sahası içinde Umar'ın vuruşunda top taca gitti.



51. dakikada Babel'in sağ taraftan ceza sahasına yaptığı ortaya kale sahası içerisinde Cenk dokunamadı.



61. dakikada cesa sahasına giren Quaresma'nın yaptığı ortaya Cenk kafa ile dokundu top kaleci Karcemarskas'ta kaldı.



66. dakikada ceza sahasına giren Umar topu sol tarafta bulunan Maher'e aktardı. Bu futbolcu topu ayağından açınca keleci Fabri topa sahip oldu.



69. dakikada ceza sahasında Maher'in çektiği şut, kale direğini sıyırarak auta çıktı.



80. dakikada Karcemarskas kalesinde devleşti. Üst üste kurtarışlar yapan Karcemarskas son olarak Kerim Frei'nin plase vuruşunu kornere çeldi.



86. dakikada Cenk Tosun inanılmaz bir gol kaçırı. Ceza sahasına sol taraftan giren Cenk, kaleci Karcemarskas ile karşı karşıya yaptığı vuruşta top taca gitti.



88. dakikada Osmanlıspor Regattin ile gole çok yaklaştı. 35 metreden kaleyi yoklayan Regattin'in şutunu kaleci Fabri 90'dan çıkardı.



Karşılaşmanın hakemi tarafından + 4 dakika ileve edilen maçın uzatma dakikalarında Cenk Tosun'un attığı golle Beşiktaş karşılaşmayı 2-0 kazandı.







Stat: Osmanlı Stadı



Hakemler: Ali Palabıyık xx, Mehmet Cem Satman xx, Serkan Olguncan xx



Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Vrsajevic xx, Numan xx, Procazka xx, Muhammed xx, (53. Dk Aykut Demir xx,) Mehmet x, Koray x,(65. Dk Lawal x,) Umar xx, Maher xx, (75. Dk Delerge x,) Regattin xx, Webo xx,



Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay



Beşiktaş: Fabrıcıo xx, Gökhan Gönül xx,(63. Dk , Andreas Beck x,) Marcelo xx, Tosic xx, Adriano xx, Atiba xx, Oğuzhan xxx, Quaresma xx, (69 dk. Tolgay x,)Talisca xxx, Babel xx, (79. Dk Kerim Frei x,) Cenk xx,



Teknik Direktör: Şenol Güneş



Sarı Kartlar: Koray Altınay, Numan Çürüksu, (Osmanlıspor) Quaresma, Marcelo, (Beşiktaş)



Goller: 20. Dk Talisca 90+ 3. Dk Cenk Tosun (Beşiktaş)





Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Osmanlıspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, yeni transfer Ryan Babel'i ilk 11'de sahaya sürdü.

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde İspanya'nın Deportivo takımından kadrosuna kattığı Babel'in lisans işlemleri, Osmanlıspor maçına yetiştirildi.

Lisans problemi bugün çözülen Hollandalı kanat oyuncusu, siyah-beyazlı takımla ilk resmi maçına çıktı.

Türkiye'de daha önce Kasımpaşa'da oynayan Babel, 1,5 sezon aradan sonra yeniden Süper Lig'de forma giydi.





MİTROVİC YEDEK

Hırvatistan'ın Rijeka ekibinden 4 milyon 200 bin avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen stoper Matej Mitrovic, teknik direktör Güneş tarafından ilk 11'de tercih edilmedi.

Başkent deplasmanında yedek soyunan Hırvat futbolcu, Güneş'ten görev bekledi.

ABOUBAKAR, AFRİKA ULUSLAR KUPASI'NDA

Kamerun Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Aboubakar, Osmanlıspor maçının kadrosunda yer almadı.

Beşiktaş'ta tedavisine devam edilen Ömer Şişmanoğlu ile Rhodolfo, Veli Kavlak ve Aras Özbiliz, Ankara'ya getirilmedi. Atınç Nukan ise kafilede yer almasına rağmen kadroda düşünülmedi.





GÜNEŞ'TEN 3 DEĞİŞİKLİK

Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, devre arası öncesi oynadıkları Gaziantepspor maçının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Kart cezalısı olduğu için Gaziantepspor maçını tribünden izleyen Brezilyalı sol bek Adriano ilk 11'e dönerken, Tosic esas bölgesi olan stoper pozisyonuna geçti.

Beşiktaş'ın 1-0 kazandığı Gaziantepspor maçında stoperde Marcelo'nun yanında oynanan Rhodolfo, Osmanlıspor maçının 18 kişilik kadrosuna alınmadı.

Gaziantepspor'a karşı kanatta görev yapan Cenk Tosun, Kamerunlu golcü Aboubakar'ın yokluğunda başkentte en ileri uçta sahaya çıktı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Babel de Cenk Tosun'dan boşalan kanat pozisyonunda görev yaptı.

TALİSCA'NIN SÜPER LİG HASRETİ BİTTİ

Tecrübeli teknik adam, orta sahada da Tolgay Arslan'ın yerine ilk 11'de Talisca'yı oynattı.

Başkent deplasmanında ilk 11'de şans bulan Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Talisca, Süper Lig'de 80 gün sonra forma giydi.

Gençlerbirliği ile 28 Ekim 2016'da Ankara'da yapılan 9. hafta maçında ayak tarak kemiği kırılan Talisca, böylece sakatlığının ardından Süper Lig'de formasına başkent deplasmanındaki bir başka karşılaşmada kavuşmuş oldu.

Brezilyalı futbolcu, sakatlığı sonrası ilk resmi maçına Beşiktaş'ın, 27 Aralık 2016'da Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor'u 2-0 yendiği karşılaşmada çıkmıştı.

Talisca, Süper Lig'de görev aldığı 6 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

OĞUZHAN VE TALİSCA, BİRLİKTE OYNADI

Beşiktaş'ın, Osmanlıspor karşısında kalesini Fabri korurken, savunma hattını Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic ve Adriano oluşturdu.

Siyah-beyazlı takımın orta sahasında Atiba, Oğuzhan Özyakup ve Talisca, hücum kanatlarında ise Quaresma ile Babel görev yaptı.

Forvet pozisyonunda ise Cenk Tosun forma giydi. Cenk, Süper Lig'de 10 golle gol krallığı yarışında zirvede bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekipte Tolga Zengin, Mitrovic, Tolgay Arslan, Beck, Kerim Frei, Gökhan İnler ve Necip Uysal da yedek kulübesinde yer aldı.

ŞENOL GÜNEŞ ZEMİNİ İNCELEDİ

Beşiktaş'ı, Osmanlı Stadı'nda kötü bir zemin karşıladı. İki takım futbolcuları, kötü saha şartlarıyla da mücadele etmek zorunda kaldı.

Ankara'da dün yağan kar nedeniyle stadın zemininde ince bir kar tabakası oluştu. Kar tabakası bugün görevliler tarafından temizlendi ancak çalışmalar sırasında zemin zarar gördü. Karşılaşmanın başlamasına yaklaşık yarım saat kala başlayan yağmur, zemini daha da ağırlaştırdı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş ve siyah-beyazlı futbolcular, karşılaşma öncesi belli bölümlerinde çamurların oluştuğu zeminde incelemelerde bulundu.

OSMANLISPOR'DA ÖNEMLİ EKSİKLİKLER

Ev sahibi Osmanlıspor, Beşiktaş karşısına en skorer futbolcusu Ndiaye'den yoksun çıktı.

Ligin ilk bölümünde 15 maçta görev yapan ve 5 kez rakip ağları sarsan Senegalli orta saha oyuncusu, Afrika Uluslar Kupası'nda yer aldığı için takımını yalnız bıraktı.

Ndiaye'nin yanı sıra 4 golü bulunan Musa Çağıran da kart cezası nedeniyle kadroda yer almadı.

Bu iki futbolcunun dışında adale ağrısı bulunan Tiago Pinto ile uzun süredir sakat olan Engin Bekdemir ile Tugay Kacar da bu maçta görev yapamadı.





AKÇAY'DAN ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, son oynadıkları ve 1-0 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ilk 11'inde zorunlu 3 değişikliğe gitti.

Tecrübeli teknik adam, Ndiaye, Musa Çağıran ve Pinto'nun yerine Maher, Koray Altınay ve Muhammed Bayır'ı ilk 11'de tercih etti.

Başkent ekibinin ilk 11'i Karcemarskas, Vrsajevic, Numan Çürüksu, Prochazka, Muhammed Bayır, Koray Altınay, Mehmet Güven, Regattin, Maher, Umar ve Webo'dan oluştu.

Öte yandan, soğuk havaya rağmen kale arkasındaki tribünde yerini alan bin civarındaki Beşiktaş taraftarı, takımlarını yalnız bırakmadı.

Ev sahibi takım taraftarlarının bulunduğu tribünlerde ise boşluklar göze çarptı. Osmanlıspor taraftarları, Beşiktaşlı futbolcuları tribüne çağırarak alkışladı. Taraftarlar, "Teröre karşı omuz omuza." tezahüratında bulundu.