Elazığspor-Galatasaray (CANLI)

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 5. hafta maçında Galatasaray, Elazığspor'a konuk oluyor. Saat 19:45'te başlayacak olan mücadeleyi atv ve sabah.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 5. hafta maçında bu akşam deplasmanda TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor ile karşılaşacak. Elazığ Atatürk Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak mücadele atv'den naklen yayınlanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu olan sarı-kırmızılılar, grupta şu ana kadar 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde ederken topladığı 5 puanla üçüncü sırada yer alıyor. İlk iki şansı tehlikeye giren Cimbom mutlak galibiyet parolası ile sahada yer alacak. Riekerink, 'kritik' durum nedeniyle Sneijder, Podolski, Rodrigues ve Selçuk gibi yıldızlarının büyük bölümünü Elazığ'a götürdü.



PRESTİJ MÜCADELESİ VERECEK

Hollandalı çalıştırıcı, Elazığspor karşısında as oyuncuların ağırlıkta olduğu bir 11 kurguladı. Grupta oynadığı 4 maçın üçünü kaybeden ve 1 puanla son sırada yer alan Elazığspor'un tur şansı artık çok zor. Anadolu ekibi prestij mücadelesi yapacak.



YASİN DE GÖTÜRÜLDÜ

Tuzla ile oynanan kupa maçında gördüğü kırmızı kartın ardından süresiz kadro dışı bırakılıp daha sonra affedilen Yasin Öztekin de Elazığ'a götürüldü. Yıldız oyuncunun en az bir devre forma giymesi bekleniyor.



Saat: 19.45

Yayın: ATV

Stat: Elazığ Atatürk Stadı

Elazığspor: Çağlar, Onur, Ozan, Murat, Adem, Mesut, Berk, Binya, Timur, Youssef, Chehoudi

Galatasaray: Cenk, Sabri, Ahmet Çalık, Carole, Linnes, Selçuk, Josue, Bruma, Yasin, Podolski