Tek rakibi Arda

Arda Turan, 9 yıl önce Galatasaray formasıyla 46 maçta attığı gol sayısına (12) bu sezon Barça’da 22 maçta ulaştı
Barcelona formasıyla bu sezon 22 maçta 12 gole ulaşan Arda, Galatasaray ile kariyerinin en skorer dönemini geçirdiği 2008-2009'daki performansını yakaladı. Arda Turan, Katalan ekibinin bu gece 23:15'de Real Sociedad'a konuk olacağı İspanya Kral Kupası çeyrek final ilk maçında bir gol daha atması durumunda kariyerinin en skorer sezonuna ulaşacak. Milli futbolcu, bu sezon Barcelona formasıyla sahaya çıktığı tüm kulvarlarda gol atma sevinci yaşadı. Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta rakip fileleri 4 defa havalandıran Arda, en fazla golü bu organizasyonda buldu. La Liga'da 13 maçta 3 gol kaydeden 29 yaşındaki futbolcu, Kral Kupası'nda bu gol rakamına 3 karşılaşmada ulaştı.ÇİN’DEN ARDA TURAN İÇİN BARÇA’YA 50 MİLYON EURO
20 GOLÜ AŞABİLİR
Arda, İspanya Süper Kupası'nda oynadığı 2 maçta ise 2 gol kaydetti. Barcelona'daki performansıyla göz dolduran Arda, diğer en golcü (12) performansını, 2008-2009 sezonunda Galatasaray formasıyla sergiledi. Bu sezon henüz 22 maçta 12 gol bulan milli futbolcu, Galatasaray ile söz konusu sezonda attığı 12 gole, 46 karşılaşmada ulaştı.
GEÇEN SEZON İKİ GOL
Arda Turan, transfer yasağı nedeniyle yaklaşık 6 ay forma giyemediği Barcelona'daki ilk sezonunda 2 gol atmıştı. Milli oyuncu bu sezon Messi ve Luis Suarez'den sonra Katalan kulübünün en golcü üçüncü ismi oldu.
2: Arda Turan, Barcelona'da bu sezon iki kez "hat-trick" yapma başarısı gösterdi. Arda, Katalanların efsane stadyumu Camp Nou'da Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Mönchengladbach ve Kral Kupası'nda Hercules sınavlarında rakip fileleri üçer kez havalandırdı.