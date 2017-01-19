Tek rakibi Arda

Arda Turan, 9 yıl önce Galatasaray formasıyla 46 maçta attığı gol sayısına (12) bu sezon Barça’da 22 maçta ulaştı

Barcelona formasıyla bu sezon 22 maçta 12 gole ulaşan Arda, Galatasaray ile kariyerinin en skorer dönemini geçirdiği 2008-2009'daki performansını yakaladı. Arda Turan, Katalan ekibinin bu gece 23:15'de Real Sociedad'a konuk olacağı İspanya Kral Kupası çeyrek final ilk maçında bir gol daha atması durumunda kariyerinin en skorer sezonuna ulaşacak. Milli futbolcu, bu sezon Barcelona formasıyla sahaya çıktığı tüm kulvarlarda gol atma sevinci yaşadı. Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta rakip fileleri 4 defa havalandıran Arda, en fazla golü bu organizasyonda buldu. La Liga'da 13 maçta 3 gol kaydeden 29 yaşındaki futbolcu, Kral Kupası'nda bu gol rakamına 3 karşılaşmada ulaştı.

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