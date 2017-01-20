Göztepe'de Jahovic golleriyle tarih yazdı

Türkiye 1'inci Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Göztepe'nin Makedon yıldızı Adis Jahovic, golleriyle kulüp tarihine geçti.

Sezon başında Rusya'nın Samara takımından transfer edilen Jahovic, forma giydiği 14 maçta rakip fileleri 10 kez havalandırarak sarı kırmızılı ekibin profesyonel liglerdeki en skorer yabancısı oldu. Henüz ligin 17'nci haftasında 10 gole ulaşan tecrübeli santrfor, 1969-1970 sezonunda sarı kırmızılı formayla 9 gol atan Danimarkalı John Nielsen'i geride bıraktı. Nielsen'in 47 yıllık rekorunu eline geçiren Makedon yıldız, bu sezon Şanlıurfaspor, Manisaspor, Ümraniyespor, Eskişehirspor (2), Giresunspor, Bandırmaspor, Yeni Malatyaspor, Samsunspor ve Denizlispor müsabakalarında ağları sarstı.



Göztepe'de 1999-2000 sezonunda forma giyen Güney Afrikalı Pollen Ndlanya ve mevcut kadroda yer alan Hollandalı Leroy George'un 7'şer golü bulunurken, 2011-2012 sezonunda top koşturan Güney Afrikalı santrfor Bradley Grobler da 6 defa rakip fileleri havalandırdı. Göztepe'nin amatör kümede mücadele ettiği 2007-2008 sezonunda 26 gol kaydeden Brezilyalı Sergio Oliveria, profesyonel kategoride olmadığı için değerlendirmeye alınmadı.



Sosyal medyada Jahovic'e övgüler yağdıran sarı kırmızılı taraftarlar, oyuncudan bu sezon gol krallığı beklediklerini dile getirdiler. Tribünlerin sevgilisi olan Makedon yıldız, pazar günü oynanacak Büyükşehir Gaziantep maçında da takımının en büyük gol umudu olacak.