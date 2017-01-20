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ARKADAŞINA GÖNDER Kerim Frei'dan Beşiktaş'a Instagram'dan veda!
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AA
  • Giriş Tarihi: 20.1.2017 18:51 Güncelleme Tarihi: 20.1.2017 18:54
Kerim Frei'dan Beşiktaş'a Instagram'dan veda!
Kerim Frei'dan Beşiktaş'a Instagram'dan veda!

'tan İngiltere takımlarından 'ye transfer olan , hesabı üzerinden etti.

Sosyal paylaşım sitesi 'daki hesabından açıklamada bulunan , "Üç buçuk yıl boyunca şanlı forması için ter döktüğüm kulübüme, her zaman yanımda olan takım arkadaşlarıma, hocalarıma, kulüp çalışanlarına ve en önemlisi taraftarımıza çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladığını vurgulayan Kerim Frei, yeni takımına katılmak için sabırsızlandığını sözlerine ekledi.

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