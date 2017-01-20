Payet'nin aracına taraftar saldırısı

Bir grup West Ham United taraftarı, takımdan ayrılmak isteyen Fransız futbolcunun park halindeki aracına saldırdı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın yıldız futbolcusu Dimitri Payet'in aracına bir grup taraftar zarar verdi.

Londra ekibinden ayrılma konusunda geri adım atmayan ve 23 yaş altı takımla antrenmanlara çıkan 29 yaşındaki futbolcuya taraftarların kızgınlığı devam ediyor.

Fransız yıldızın Olimpiyat Stadı'nı çevreleyen panolardaki fotoğrafı maç gününde güvenlik görevlileriyle korunurken, evinin önünde park halindeki aracı, taraftarların saldırısına uğradı.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, kızgın taraftarların Payet'nin aracına tuğla attığı ve aracın hasar gördüğü öne sürüldü.

Yönetimin A takıma dönebilmesi için taraftarlardan özür dileme şartı getirdiği Payet, eski takımı Marsilya'nın gündeminden düşmedi. Başkent temsilcisine 19 ve 20 milyon sterlinlik iki teklif sunan Fransız ekibinin, 25 milyon sterlinlik yeni bir teklifle West Ham United'ın kapısını çalması bekleniyor.

Payet'yi 18 ay önce 10,7 milyon sterline Marsilya'dan renklerine bağlayan West Ham United'ın teknik direktörü Slaven Bilic, "Payet kendi duruşunda net, biz de öyle ve değişen bir şey yok. Piyasayı biliyoruz, en iyi oyuncularımızı ucuza satmayacağız." ifadelerini kullandı.