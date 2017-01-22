Gençlerbirliği'nin Gaziantepspor maçı ertelendi

Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'ın hayatını kaybetmesinin ardından, TFF Gaziantepspor-Gençlerbirliği maçını erteledi.

Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'ın hayatını kaybetmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu, Gençlerbirliği'nin Gaziantepspor'la oynayacağı maçı erteleme kararı aldı.

Bugün (22 Ocak) saat 13.30'da oynanması gereken maç İlhan Cavcav'ın vefatının ardından ileri bir tarihe ertelendi. Maçın oynanacağı gün ve saat ise daha sonra açıklanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Vefat eden Türk futbolunun duayen ismi Kulüpler Birliği Onursal Başkanı ve Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav anısına 22-23 Ocak'ta oynanacak tüm maçlarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Dileyen kulüplerimizin futbolcuları maçlarda siyah kol bandı ile sahaya çıkabilecek. Ayrıca, Gaziantepspor-Gençlerbirliği ve İstanbulspor-Hacettepespor karşılaşmaları ileri bir tarihe ertelendi." ifadelerine yer verildi.

TFF'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI:

"Türk futbolunun duayen isimlerinden Kulüpler Birliği Onursal Başkanı ve Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

1978 yılından beri Gençlerbirliği Başkanlığını yürüten Cavcav, 2000-2002, 2004-2005 ve 2013-2014 yıllarında Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinde bulunmuştu.

Merhum İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet; ailesi, Gençlerbirliği camiası ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz."