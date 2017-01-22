Göksel Gümüşdağ: "Büyük bir değer kaybettik"

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, 82 yaşında hayatını kaybeden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kulüpler Birliği Vakfı'ndan başkan Göksel Gümüşdağ imzalı yayımlanan mesajda, Cavcav'ın vakfın onursal başkanı olduğu hatırlatılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Onursal başkanımız sevgili İlhan Cavcav'ı Hakk'ın rahmetine uğurladık, hepimizin başı sağ olsun. Sadece futbol ailemizin değil ülkemizin en renkli simalarından birini kaybettik. Şu an futbol dünyamızdaki yöneticilerimizin hepsinin içinde en deneyimlisiydi. Özellikle Kulüpler Birliği müessesesi adeta onunla özdeşleşmişti. Eğer bugün Kulüpler Birliği futbol dünyasında etkin bir rol üstlenmişse bunu büyük ölçüde kendisine borçluyuz. Benim başkanlığım döneminde, tüm kulüp başkanlarımızın ortak kararıyla onursal başkan olarak atanmıştı, kendisi onursal başkan olarak bu vakfın bir anlamda ombudsmanıydı."

Türk futbolu adına yaptıklarından dolayı duayen başkana teşekkür eden Gümüşdağ, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Belki dışardan çabuk sinirlenen biri olarak görünürdü ama çok samimi, sıcakkanlı, nüktedan ve herkes tarafından sevilen bir insandı. Toplantılarımızın neşe kaynağıydı, en hararetli konuşmalarımızın arasında bir sözüyle hepimizi gülümsetir sakinleştirirdi. Şunu samimiyetle söyleyebilirim ki, büyük bir değer kaybettik. Onun gibisinin bir daha gelmeyeceğini düşünüyorum. Yaptıkları için, emekleri için, tüm futbol ailesi adına sevgili başkanıma teşekkür ediyorum. Kendisine Allah'tan rahmet ailesine ve bizlere, geride bıraktıklarına sabır diliyorum."

