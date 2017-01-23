Ziraat Türkiye Kupası 6. hafta maçları ne zaman ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nın 6. hafta grup maçları yarın başlayacak ve 3 günün ardından bir üst tura yükselen takımlar belli olacak.

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasının 6. haftası yarın oynanacak maçlarla başlıyor.

Son haftanın bitmesinin ardından gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar bir üst tura adını yazdıracak. Daha önce Beşiktaş, Fenerbahçe ile Tuzlaspor ise Sivasspor'la eşleşmişti.

Ziraat Türkiye Kupası'nın 6. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

26 OCAK PERŞEMBE

12.00 Tuzlaspor-Elazığspor (Tuzla Belediye Sahası) A2

14.00 Kızılcabölükspor-Gümüşhanespor (Doğan Seyfi Atlı) A Spor

14.00 Sancaktepe Belediyespor-İnegölspor (15 Temmuz) A2

16.30 Akhisar Belediyespor-Aydınspor 1923 (Manisa 19 Mayıs) A Spor

18.30 Galatasaray-Anagold 24Erzincanspor (Türk Telekom Arena) A2

GALATASARAY - 24 ERZİNCANSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

25 OCAK ÇARŞAMBA

12.00 Ümraniyespor-Bursaspor (Ümraniye Belediye Şehir) A Spor

14.00 Menemen Belediyespor-Gençlerbirliği (Menemen İlçe) A Spor

14.00 Osmanlıspor-Kırklarelispor (Osmanlı) A Spor

16.00 Sivasspor-Medipol Başakşehir (Yeni 4 Eylül) A2

18.00 Fenerbahçe-Amed Sportif Faaliyetler (Ülker Stadı) A2

20.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)

A2 KANALININ FREKANS AYARLARI NASIL YAPILIR? A2 KANALINI NASIL İZLERİM?

26 OCAK PERŞEMBE

12.00 Darıca Gençlerbirliği-Boluspor (Darıca İlçe) A Spor

12.00 Yeni Amasyaspor-Göztepe (Amasya 12 Haziran) A Spor

14.00 Şanlıurfaspor-Gaziantepspor (Şanlıurfa GAP Arena) A2

16.00 Trabzonspor-Atiker Konyaspor (Avni Aker) A2

18.00 Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediye Kadir Has) A2