Ziraat Türkiye Kupası 6. hafta maçları ne zaman ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nın 6. hafta grup maçları yarın başlayacak ve 3 günün ardından bir üst tura yükselen takımlar belli olacak.
Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasının 6. haftası yarın oynanacak maçlarla başlıyor.
Son haftanın bitmesinin ardından gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar bir üst tura adını yazdıracak. Daha önce Beşiktaş, Fenerbahçe ile Tuzlaspor ise Sivasspor'la eşleşmişti.
Ziraat Türkiye Kupası'nın 6. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
26 OCAK PERŞEMBE
12.00 Tuzlaspor-Elazığspor (Tuzla Belediye Sahası) A2
14.00 Kızılcabölükspor-Gümüşhanespor (Doğan Seyfi Atlı) A Spor
14.00 Sancaktepe Belediyespor-İnegölspor (15 Temmuz) A2
16.30 Akhisar Belediyespor-Aydınspor 1923 (Manisa 19 Mayıs) A Spor
18.30 Galatasaray-Anagold 24Erzincanspor (Türk Telekom Arena) A2
25 OCAK ÇARŞAMBA
12.00 Ümraniyespor-Bursaspor (Ümraniye Belediye Şehir) A Spor
14.00 Menemen Belediyespor-Gençlerbirliği (Menemen İlçe) A Spor
14.00 Osmanlıspor-Kırklarelispor (Osmanlı) A Spor
16.00 Sivasspor-Medipol Başakşehir (Yeni 4 Eylül) A2
18.00 Fenerbahçe-Amed Sportif Faaliyetler (Ülker Stadı) A2
20.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)
26 OCAK PERŞEMBE
12.00 Darıca Gençlerbirliği-Boluspor (Darıca İlçe) A Spor
12.00 Yeni Amasyaspor-Göztepe (Amasya 12 Haziran) A Spor
14.00 Şanlıurfaspor-Gaziantepspor (Şanlıurfa GAP Arena) A2
16.00 Trabzonspor-Atiker Konyaspor (Avni Aker) A2
18.00 Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediye Kadir Has) A2