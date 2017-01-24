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Galatasaray - 24 Erzincanspor (Canlı)

  • Giriş Tarihi: 24.1.2017 17:38 Güncelleme Tarihi: 24.1.2017 19:12
Galatasaray - 24 Erzincanspor (Canlı)
Galatasaray - 24 Erzincanspor (Canlı)

Galatasaray ve 24 Erzincanspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı a2'den canlı izleyebilir, sabah.com.tr'den de an be an takip edebilirsiniz.

Ziraat Türkiye Kupası'nın son hafta maçında Galatasaray sahasında 24 Erzincanspor'u ağırlıyor.

İLK 11'LER

GALATASARAY: Cenk, Sabri, Semih, Ahmet, Linnes, De jong, Josue, Bruma, Sneijder, Rodrigues, Podolski

24 ERZİNCANSPOR: Ahmet Burgaz, Alparslan, Ahmet Kaan, Zeynel, Cebrail, Cenk Sarıtaş, Yasin, Safa, Ömer Serbest, Oğuz Küçük, Alihan

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