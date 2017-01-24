Josef de Souza: "Bana Ganso'yu sordular"

Adı Fenerbahçe ile anılan Ganso hakkında, eski takım arkadaşı ve Fenerbahçe'nin orta sahadaki yıldızı Josef de Souza'dan açıklama geldi.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, yönetimin kendisinden eski takım arkadaşı Ganso (Paulo Henrique Chagas de Lima) hakkında bilgi aldığını açıkladı.

"BANA ONU SORDULAR"

Ülke basınına konuşan Josef, adı Fenerbahçe ile anılan Ganso'nun takımlarına büyük katkı vereceğini ifade etti ve, "Bana onun hakkında sorular sordular. Ben de onlara onun ayrıcalıklı bir futbolcu olduğunu söyledim. Bizim takımımız için müthiş bir transfer olur" dedi.

"HER ZAMAN ÖYLESİNİ GÖREMEZSİNİZ"

Josef, "Ganso çok farklı bir futbolcu. Her zaman görebileceğiniz tipte bir oyuncu değil" diyerek Sao Paulo'dan eski takım arkadaşı için övgü dolu ifadeler kullandı. Josef ayrıca, "Fenerbahçe ya da Galatasaray'la Beşiktaş... Kim onu transfer ederse büyük iş yapmış olur" şeklinde konuştu.

Sezon başında Sao Paulo'dan Sevilla'ya transfer olan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu İspanya'da beklenen patlamayı yapamamıştı. Takımı adına 12 maça çıkan futbolcu 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor Dış Haberler

Josef de Souza, Ganso'nun fotoğrafının altına 'Fener'e gel' şeklinde yorum yapmıştı

