Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda lider durumda bulunan Gençlerbirliği, son maçında Menemen Belediyespor ile karşılaşacak. Peki Menemen Belediyespor - Gençlerbirliği maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakalarının son haftasında yarın deplasmanda 2. Lig temsilcisi Menemen Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

C Grubu'nda oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve bir beraberlik elde eden kırmızı-siyahlılar, yarın İzmir deplasmanına çıkacak.

Daha önce grubunu lider bitirmeyi garantileyen Gençlerbirliği'nin 13 puanı bulunurken, Menemen Belediyespor, 4 puanla 3. sırada yer alıyor.

Menemen İlçe Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 14.00'te başlayacak. Menemen Belediyespor - Gençlerbirliği maçı A Spor'dan canlı yayınlanacak.