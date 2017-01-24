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maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

AA
  • Giriş Tarihi: 24.1.2017 11:08
Menemen Belediyespor - Gençlerbirliği maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Menemen Belediyespor - Gençlerbirliği maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda lider durumda bulunan , son maçında ile karşılaşacak. Peki maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakalarının son haftasında yarın deplasmanda 2. Lig temsilcisi Menemen Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

C Grubu'nda oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve bir beraberlik elde eden kırmızı-siyahlılar, yarın İzmir deplasmanına çıkacak.

Daha önce grubunu lider bitirmeyi garantileyen 'nin 13 puanı bulunurken, , 4 puanla 3. sırada yer alıyor.

Menemen İlçe Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 14.00'te başlayacak. Menemen Belediyespor - Gençlerbirliği maçı A Spor'dan canlı yayınlanacak.

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