Tolgay’a kanca

Ada basını, Premier Lig’de sonuncu sıradaki Sunderland’in Tolgay Arslan’ı istediğini yazdı. Teklifleri 4.6 milyon euro

Devre arası transferinin gözde ismi Tolgay Arslan'a son olarak Sunderland'in kanca attığı belirtildi. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'un teklif götürdüğü 26 yaşındaki oyuncunun adı bu kez de Sunderland ile birlikte anılmaya başladı. İngiliz basınında çıkan haberlerde Premier Lig'de son sırada bulunan ve dipten kurtulmak için iyi bir oyun kurucuya ihtiyaç duyan Sunderland'in Beşiktaş'ın kapısını çaldığı yazıldı. Haberde, Ada ekibinin siyah- beyazlılara 4.6 milyon euro'luk bir teklif yaptığı belirtildi. Kontratı 2018 yılının haziran ayında sona erecek olan Tolgay Arslan için bu teklifin yönetim tarafından Şenol Güneş'e iletildiği ancak deneyimli hocanın reddettiği belirtildi. Güneş, Tolgay'ın kalması gerektiğini yönetime anlattı.







'BiR KUPA DAHA'

Tolgay Arslan'ın da gönlünün kalmaktan yana olduğu kaydedildi. Tecrübeli orta saha oyuncusunun "Avrupa'da oynamayı tabii ki isterim ancak Beşiktaş'ta bir şampiyonluk daha yaşamak istiyorum. Ondan sonra transfer hem kulübün hem de benim için iyi olacaksa gerçekleşebilir" dedi. Kartal ise sezon sonunda Tolgay ile masaya oturup kontrat uzatmayı düşünüyor.