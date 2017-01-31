Gaziantepspor, lig istatistiklerinde dibe vurdu

Süper Lig'de üst üste 9 maçtır kaybeden kırmızı-siyahlı ekip, ligin en az galip gelen, en çok yenilen ve en kötü averaja sahip takımı konumunda bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'deki son 9 müsabakasını kaybeden Gaziantepspor, büyük umutlarla başladığı sezonda beklentilerin uzağında kaldı.

Süper Lig'deki son 9 karşılaşmasını yitiren Gaziantep ekibi, bir maç eksiğiyle puan cetvelinin son sırasında yer alıyor.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın vefatı nedeniyle başkent temsilcisiyle yapacağı müsabaka ertelenen Gaziantepspor'un, 18 maç sonunda 11 puanı bulunuyor.

LİG İSTATİSTİKLERİNDE DİBE VURDU

Gaziantepspor, Süper Lig'de aldığı kötü sonuçların ardından istatistiklerde de diğer takımların gerisinde kaldı.

Ligde en az puan toplayan takım olan kırmızı-siyahlılar ayrıca, ligin en az galip gelen (3), en çok yenilen (13) ve en kötü averaja (-19) sahip ekibi konumunda bulunuyor.

Gaziantep ekibi ayrıca, kalesinde gördüğü 34 golle Aytemiz Alanyaspor'un ardından ligin en çok gol yiyen takımı olarak dikkati çekiyor.

KARTAL'DAN SONRA SIFIR ÇEKTİ

Gaziantepspor, teknik direktör İsmail Kartal'la yolların ayrılmasının ardından henüz puan kazanamadı.

Ligin ilk 13 haftasında görev yapan İsmail Kartal yönetiminde 11 puan toplayan Gaziantep ekibi, daha sonraki 3 teknik adamla puan elde edemedi.

İsmail Kartal'ın ardından takımın başında sahaya çıkan çalıştırıcılardan Tahsin Tam bir ve İbrahim Üzülmez 3 maçta puan sevinci yaşayamadı.

Gaziantepspor, yeni teknik direktörü Bülent Uygun yönetiminde çıktığı ilk lig karşılaşmasında da Trabzonspor'a 4-0 mağlup oldu.