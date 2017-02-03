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Arda Turan Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi

  • Giriş Tarihi: 3.2.2017 09:44 Güncelleme Tarihi: 3.2.2017 09:46
Arda Turan Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi
Arda Turan Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi

Barcelona formasıyla ülkemizi temsil eden Arda Turan kazandığı para ile yatırımlara da devam ediyor.