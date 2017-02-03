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Arda Turan Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi
Giriş Tarihi:
3.2.2017
09:44
Güncelleme Tarihi:
3.2.2017
09:46
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Arda Turan Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi
Arda Turan Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi
Barcelona formasıyla ülkemizi temsil eden Arda Turan kazandığı para ile yatırımlara da devam ediyor.
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