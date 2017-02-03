Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa Ligi kadrolarını açıkladı

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda mücadele edecek olan temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa Ligi kadroları belli oldu

Fenerbahçe'de sezon başında formsuzluğu sebebiyle kadroya alınmayan Aatif ve sakatlığı sebebiyle yer almayan Fernandao listeye dahil olurken, Salih ve Stoch Avrupa kadrosundan çıkarıldı.



Affedilen ve takımla çalışmalara başlayan Emenike ve Van der Wiel de grup aşamasında olduğu gibi son 32 turu ve ilerleyen dönem için verilen listede yer aldı.



Sarı-lacivertlilerin revize edilen kadrosu şöyle;



"Volkan Demirel, Ertuğrul Taşkıran, Fabiano, Hasan Ali Kaldırım, Simon Kjaer, Şener Özbayraklı, Savaş Polat, İsmail Köybaşı, Gregory van der Wiel, Roman Neustadter, Martin Skrtel, Mehmet Topal, Souza, Alper Potuk, Ozan Tufan, Volkan Şen, Ramazan Civelek, Muhammed Karakoç, Ahmethan Köse, Jeremain Lens, Aatıf Chahechoue, Fernandao, Robin van Persie, Moussa Sow, Emmanuel Emenike, Caner Koca"

BA VE ERSAN YOK

Siyah-beyazlıların, UEFA'ya gönderdiği 22 kişilik listede yeni transferler Demba Ba ve Ersan Adem Gülüm'ün yanı sıra Luiz Rhodolfo, Veli Kavlak ve Aras Özbiliz yer almadı.

Ara transfer döneminde takıma katılan Matej Mitrovic ve Ryan Babel UEFA'ya verilen listede bulundu. Siyah-beyazlıların, sezonun ilk bölümündeki Şampiyonlar Ligi kadrosunda olmayan Ömer Şişmanoğlu da UEFA Avrupa Ligi kadrosuna dahil edildi.

Beşiktaş'ın UEFA'ya gönderdiği listede şu futbolcular yer aldı:

Fabricio Ramirez, Matej Mitrovic, Adriano Correia, Dusko Tosic, Ricardo Quaresma, Vincent Aboubakar, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Ömer Şişmanoğlu, Tolgay Arslan, Necip Uysal, Cenk Tosun, Tolga Zengin, Marcelo Guedes, Andreas Beck, Atınç Nukan, Ryan Babel, Gökhan Gönül, Gökhan İnler, Caner Erkin, Anderson Talisca, Utku Yuvakuran.