Osmanlıspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kasımpaşa'ya konuk olacak. Peki Kasımpaşa - Osmanlıspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Osmanlıspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.15'te başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Kasımpaşa - Osmanlıspor maçı Atv'den canlı yayınlanacak.

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A Grubu'nu 12 puanla 2. sırada tamamlayan Osmanlıspor, B Grubu'nu lider bitiren Kasımpaşa'yı deplasmanda yenerek, çeyrek finale yükselmeye çalışacak.

Başkent ekibinde izinli Badou Ndiaye, tedevasine devam edilen Tugay Kacar ile henüz hazır olmadığı gerekçesiyle Engin Bekdemir, bu maçta forma giyemeyecek. Darbeye bağlı sakatlık yaşayan Aminu Umar ve adale ağrısı bulunan Avdija Vrsajevic'in durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.