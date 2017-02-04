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maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

  • Giriş Tarihi: 4.2.2017 14:58
Kasımpaşa - Osmanlıspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Kasımpaşa - Osmanlıspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 'ya konuk olacak. Peki maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Osmanlıspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.15'te başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Kasımpaşa - Osmanlıspor maçı Atv'den canlı yayınlanacak.

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A Grubu'nu 12 puanla 2. sırada tamamlayan , B Grubu'nu lider bitiren Kasımpaşa'yı deplasmanda yenerek, çeyrek finale yükselmeye çalışacak.

Başkent ekibinde izinli Badou Ndiaye, tedevasine devam edilen Tugay Kacar ile henüz hazır olmadığı gerekçesiyle Engin Bekdemir, bu maçta forma giyemeyecek. Darbeye bağlı sakatlık yaşayan Aminu Umar ve adale ağrısı bulunan Avdija Vrsajevic'in durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.