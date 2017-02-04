Maçın hikayesini teknik adamlar yazacak

SABAH’ın iki usta kalemi, yarınki dev derbiyi masaya yatırdı

METİN TEKİN

OYUNUNU KABUL ETTİREN KAZANIR

Beşiktaş'ın yükselen form grafiğine bakıp, favori olduğunu çok rahat söyleyebiliriz ama kupa mücadelesi olması ve tek maç oynanması artı ve eksileri kenara itiyor

Takımların güncel form durumlarına baktığımızda; tartışmasız olarak Beşiktaş'ın öne çıktığını görüyoruz. Hem takım ve oyuncu gücü hem de takım profili olarak. Bu pencereden baktığımızda Beşiktaş'ın yükselen bir form grafiği varken, Fenerbahçe tam aksine özellikle son Kayserispor mağlubiyetiyle düşüşte. Bunları üst üste koyduğumuzda çok rahat Beşiktaş'ın favori olduğunu görebiliyoruz. Ama bu karşılaşmanın kupa maçı olması; yani tek bir maç üzerinden oynanması, her türlü artı ve eksileri kenara bırakıyor. Yani her zaman kurduğumuz, "Bu bir derbi, sonucunun ne olacağı oynanmadan belli olmaz" cümlesi bu maç için anlamını daha iyi buluyor.

Teknik olarak bakarsak; Beşiktaş'ın gelişen hücum organizasyonu ve etkinliği, Fenerbahçe'nin ise 'Ben oyunumu savunma mantığı ile kurarım' düşüncesi, iki farklı oyun mantığını ortaya çıkarıyor. Fenerbahçe oyunu eline geçirip oynamak isteyen bir takım değil. İyi savunan, atağa çıkmaya çalışan bir takım. Bu derbiye "Hücum etkinliğinde oynayan Beşiktaş mı ya da savunmayı ön planda tutarak çabuk atağa yönelen Fenerbahçe mi daha etkili olur" şeklinde bakabiliriz. Yani bu maçın galibi, oyun anlayışını kabul ettiren takım olacaktır.

Bireysel performansları göz önüne alıp, 'kimler öne çıkar' diye bakarsak, Beşiktaş'ın öndeki oyunundan bahsettiğimiz için Quaresma ve Talisca performansları ile kenar iki beki (olası) Gökhan Gönül ile Adriano, oyunda belirleyici olacaklardır. Fenerbahçe'de ise Mehmet Topal ve Souza ile savunup, Lens ile hücum edecek. Bu oyuncuların performansları skorda etkili olacak.



GÜRCAN BİLGİÇ

YİNE UNVAN PEŞİNDELER!

Güneş 3 maçtır kadrosunu bozmuyor, Advocaat ise kritik karşılaşmaları iyi yönetti. İki hoca da takımını pusuya yatırır, hızlı atak peşine düşer. Bu maçın başka taktiği yok

Süper Lig'de oynanan lig maçında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kadıköy'e 'Yenilmemek' için geldi. Maç berabere bittiğinde de Başkan Fikret Orman, 'Yenilmezliğimiz sürüyor' açıklamasını yaptı. Yani derbiyi sadece unvanları için oynadılar. Şimdi de aynı durum söz konusu. Maçın hikayesini teknik adamlar yazacak. Beşiktaş yeni stadyumunda henüz yenilmedi ve ortada bir puan maçı da yok. Kazanan tur atlayacak, bu Fenerbahçe olursa Beşiktaş hem kupadan elenecek hem de unvanından olacak. Bu noktada Şenol Güneş ve Fikret Orman'ın ne isteyeceği önemli. Çünkü iki kulüp başkanı arasındaki çekişme nedeniyle derbinin sadece sahada oynanmadığını biliyoruz. Hem Aziz Yıldırım hem Fikret Orman, oyuncularına bunu hissettirecek. Şenol Hoca, son üç maçta kadrosunu bozmadı. Oyun düzeninden de vazgeçmedi. Sezon içerisinde sadece bir kere prensiplerini değiştirdi o da Kadıköy'de.

Advocaat da durumun farkında... Bütün kritik maçlarını çok iyi yönetti. Ve özel rakiplere karşı taktikler üretip, kazanmayı da başardı. Ama bunların hepsini Kadıköy'de yaptı. Şimdi onu sadece kazanması gereken bir maç beklemiyor. Aynı zamanda sezon finali de oynayacak. Kayserispor maçından sonra "Kalitesiz" dediği oyuncularını, Beşiktaş'tan daha iyi olduklarına nasıl inandıracak bilemiyorum. Maçın bir derbi olması yüzünden zaten kendi motivasyonunu ürettiği için Advocaat şanslı.

İki takımın da planları var. Fenerbahçe defansta daha dengeli ve güvenilir oyunculara sahip, dirençli oynamayı biliyorlar. Aynı zamanda iyi bir kontratak takımı olmayı başardılar. Alanya ve Konya maçlarında gördük ki, Beşiktaş'ta da bu özellik gelişti. Yani iki hoca da takımını pusuya yatırır, tempoyu düşürür, ikinci bölgede baskı yapıp, hızlı atak peşine düşer. Bu maçın başka taktiği yok. Çünkü iki takım için de çeyrek finale çıkmanın başka anlamları var.